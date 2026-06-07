Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में 8 जून से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश के बाद चलेगी भीषण लू

राजस्थान में 8 जून से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश के बाद चलेगी भीषण लू

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 07, 2026, 12:58 PM|Updated: Jun 07, 2026, 12:58 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार आंधी- बारिश देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 7 मई को भी कुछ जिलों में बारिश दर्ज की जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Rajasthan Weather Update1/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के असर से कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां 7 मई को भी जारी रह सकती है. इसके बाद पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे का बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
Rajasthan Weather Update2/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि आंधी बारिश की गतिविधियों में 8 जून से कमी होने और तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update3/6

Rajasthan Weather Update

वहीं, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 से 11 जून के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री से दर्ज होने और कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update4/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आंधी और बारिश की यह गतिविधियां 7 जून तक सक्रिय रहेंगी. वहीं, इसके बाद यानी 8 जून से आंधी-बारिश का दौर थमने लगेगा.
Rajasthan Weather Update5/6

Rajasthan Weather Update

साथ ही राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की अचानक बढ़ोतरी हो सकती है.8 जून से लेकर 10 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज हो सकता है.
Rajasthan Weather Update6/6

Rajasthan Weather Update

साथ ही इन जिलों में भीषण लू चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, 11 जून से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालयी इलाकों में देखा जाएगा. जिससे जून के दूसरे हफ्ते के अंत में एक बार फिर मौसम बदल सकता है.
TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!
Jhunjhunu News
2
Jodhpur News
3
Jodhpur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan News