/राजस्थान में 8 जून से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश के बाद चलेगी भीषण लू

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार आंधी- बारिश देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 7 मई को भी कुछ जिलों में बारिश दर्ज की जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के असर से कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां 7 मई को भी जारी रह सकती है. इसके बाद पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे का बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि आंधी बारिश की गतिविधियों में 8 जून से कमी होने और तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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वहीं, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 से 11 जून के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री से दर्ज होने और कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है.
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मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आंधी और बारिश की यह गतिविधियां 7 जून तक सक्रिय रहेंगी. वहीं, इसके बाद यानी 8 जून से आंधी-बारिश का दौर थमने लगेगा.
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साथ ही राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की अचानक बढ़ोतरी हो सकती है.8 जून से लेकर 10 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज हो सकता है.
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साथ ही इन जिलों में भीषण लू चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, 11 जून से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमालयी इलाकों में देखा जाएगा. जिससे जून के दूसरे हफ्ते के अंत में एक बार फिर मौसम बदल सकता है.