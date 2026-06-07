/राजस्थान में 8 जून से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश के बाद चलेगी भीषण लू

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार आंधी- बारिश देखी जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 7 मई को भी कुछ जिलों में बारिश दर्ज की जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

