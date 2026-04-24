Rajasthan Weather Update: 24 अप्रैल 2026 को राजस्थान में दिनभर तेज गर्मी और लू का असर रहा. शाम के बाद झुंझुनूं, चूरू, सीकर, नागौर व बीकानेर में हल्की बारिश, मेघगर्जन और 20-30 किमी/घंटा की तेज हवाओं की संभावना जताई गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली.