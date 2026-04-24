Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ आंधी और मेघगर्जन का येलो अलर्ट

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ आंधी और मेघगर्जन का येलो अलर्ट

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 24, 2026, 05:41 PM|Updated: Apr 24, 2026, 05:41 PM

Rajasthan Weather Update: 24 अप्रैल 2026 को राजस्थान में दिनभर तेज गर्मी और लू का असर रहा. शाम के बाद झुंझुनूं, चूरू, सीकर, नागौर व बीकानेर में हल्की बारिश, मेघगर्जन और 20-30 किमी/घंटा की तेज हवाओं की संभावना जताई गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली.

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में 24 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. दिनभर तेज गर्मी और तपती धूप के बाद अब कई इलाकों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग की ओर से जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, शाम 3:50 बजे के बाद अगले तीन घंटों के लिए कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग के अनुसार, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. हालांकि यह बदलाव ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन इससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है.
Rajasthan Weather Update3/7
दिन के समय की बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा. कई जगहों पर लू जैसे हालात भी देखने को मिले. खासकर बीकानेर, चूरू और आसपास के इलाकों में गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल रहा.
Rajasthan Weather Update4/7
शाम होते-होते मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला. आसमान में बादल छाने लगे और कुछ जगहों पर हवा की गति भी बढ़ गई. मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी है, लेकिन इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि अगले दिन फिर से तापमान बढ़ने के आसार हैं.
Rajasthan Weather Update5/7
मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासतौर पर मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों पर खड़े न रहने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की हिदायत दी गई है. साथ ही तेज हवा के दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है.
Rajasthan Weather Update6/7
विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के आखिरी दिनों में इस तरह के बदलाव सामान्य हैं. दिन में तेज गर्मी और शाम को हल्की आंधी या बूंदाबांदी देखने को मिलती है. लेकिन इसके बावजूद लोगों को लू और गर्मी से बचाव के उपाय जारी रखने चाहिए.
Rajasthan Weather Update7/7
24 अप्रैल की शाम के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम थोड़ा राहत देने वाला रहा. जहां एक ओर दिन में गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, वहीं शाम को आई हवाओं और हल्की बारिश की संभावना ने थोड़ी राहत दी. आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बदलता रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.
Tags:
Rajasthan Weather Update
Rajasthan Weather
rajasthan news

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का विरोध, CM भजनलाल शर्मा का...

राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का विरोध, CM भजनलाल शर्मा का...

Rajasthan Panchayat Election
2

CM भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन! 23,890 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में देरी पर अफसरों को कड़ी फटकार

Jaipur News
3

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग दफ्तर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने एक घंटे में पाया काबू

Jaipur News
4

सरिस्का की वादियों में गूंजा आस्था का स्वर, वैशाख मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, अमर ज्योत बनी आकर्षण का केंद्र

alwar news
5

अलवर में नाबालिग से अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपियों की गाड़ी में लगाई आग

rajasthan crime