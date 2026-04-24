Rajasthan Weather Update: 24 अप्रैल 2026 को राजस्थान में दिनभर तेज गर्मी और लू का असर रहा. शाम के बाद झुंझुनूं, चूरू, सीकर, नागौर व बीकानेर में हल्की बारिश, मेघगर्जन और 20-30 किमी/घंटा की तेज हवाओं की संभावना जताई गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली.
1/7
राजस्थान में 24 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है. दिनभर तेज गर्मी और तपती धूप के बाद अब कई इलाकों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग की ओर से जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, शाम 3:50 बजे के बाद अगले तीन घंटों के लिए कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
2/7
मौसम विभाग के अनुसार, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. हालांकि यह बदलाव ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन इससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है.
3/7
दिन के समय की बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा. कई जगहों पर लू जैसे हालात भी देखने को मिले. खासकर बीकानेर, चूरू और आसपास के इलाकों में गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल रहा.
4/7
शाम होते-होते मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला. आसमान में बादल छाने लगे और कुछ जगहों पर हवा की गति भी बढ़ गई. मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी है, लेकिन इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि अगले दिन फिर से तापमान बढ़ने के आसार हैं.
5/7
मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खासतौर पर मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों पर खड़े न रहने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने की हिदायत दी गई है. साथ ही तेज हवा के दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है.
6/7
विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के आखिरी दिनों में इस तरह के बदलाव सामान्य हैं. दिन में तेज गर्मी और शाम को हल्की आंधी या बूंदाबांदी देखने को मिलती है. लेकिन इसके बावजूद लोगों को लू और गर्मी से बचाव के उपाय जारी रखने चाहिए.
7/7
24 अप्रैल की शाम के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में मौसम थोड़ा राहत देने वाला रहा. जहां एक ओर दिन में गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया, वहीं शाम को आई हवाओं और हल्की बारिश की संभावना ने थोड़ी राहत दी. आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बदलता रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.