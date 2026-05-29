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राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 29, 2026, 05:43 PM|Updated: May 29, 2026, 05:43 PM

Rajasthan Weather Update: 29 मई 2026 की शाम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से कई जिलों में आंधी-बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि दर्ज हुई. ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी. श्रीगंगानगर में 47.1°C हीटवेव जारी, लेकिन 30 मई से तापमान में गिरावट और राहत के आसार हैं.

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राजस्थान में 29 मई 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. दिनभर जहां कई जिलों में तेज गर्मी और लू का असर बना रहा, वहीं देर शाम के बाद कई इलाकों में बादल छाने लगे और गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो गईं. मौसम विभाग ने इसे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर बताया है.
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प्रदेश के पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ धूलभरी आंधी देखने को मिली. वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. अचानक बदले मौसम से कई जिलों में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है.
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हालांकि दूसरी तरफ श्रीगंगानगर में गर्मी का कहर अभी भी जारी है. यहां 47.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सीवियर हीटवेव दर्ज की गई. बीकानेर में भी रात सबसे गर्म रही, जहां न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. वहीं अलवर में सबसे कम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और कुछ पूर्वी हिस्सों में हीटवेव और उष्ण लहर का असर अभी भी बना हुआ है. कई जगहों पर वार्म नाइट यानी गर्म रातों की स्थिति भी देखने को मिली है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पाई.
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इसी बीच विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसमें बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर शामिल हैं. इन जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, मेघगर्जन, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
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वहीं येलो अलर्ट अलवर, डीग, खैरथल-तिजारा, दौसा, करौली, डीडवाना-कुचामन, नागौर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और हनुमानगढ़ जिलों के लिए जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 30 मई को और ज्यादा बढ़ेगा. उस दिन से 30-31 मई के बीच कई जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. इसके असर से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है और हीटवेव से कुछ राहत मिलने के आसार हैं.
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