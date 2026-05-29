Published: May 29, 2026, 05:43 PM | Updated: May 29, 2026, 05:43 PM

Rajasthan Weather Update: 29 मई 2026 की शाम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से कई जिलों में आंधी-बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि दर्ज हुई. ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी. श्रीगंगानगर में 47.1°C हीटवेव जारी, लेकिन 30 मई से तापमान में गिरावट और राहत के आसार हैं.