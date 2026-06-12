/भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 12 जून की शाम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिली. जयपुर, कोटा, टोंक समेत कई जगहों पर मौसम बदला. 13 जून को आंधी-बारिश बढ़ने और तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट की संभावना है.