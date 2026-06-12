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भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 12, 2026, 05:27 PM|Updated: Jun 12, 2026, 05:27 PM

Rajasthan Weather Update: 12 जून की शाम राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिली. जयपुर, कोटा, टोंक समेत कई जगहों पर मौसम बदला. 13 जून को आंधी-बारिश बढ़ने और तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट की संभावना है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 12 जून 2026 की शाम के बाद मौसम का मिजाज थोड़ा बदलता नजर आया. कई जिलों में दिनभर गर्मी और उमस के बाद शाम होते-होते बादलों की आवाजाही बढ़ गई और कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ मौसम में हल्की नरमी देखने को मिली. मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बारिश की गतिविधियों की चेतावनी जारी की थी, जिसका असर अब धीरे-धीरे दिखने लगा है.
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जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज मेघगर्जन दर्ज किया गया. इन इलाकों में अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रही, जिनकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज होने की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली.
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वहीं दौसा, करौली, बूंदी, कोटा और बारां जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिला. यहां हल्के से मध्यम स्तर की गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही. हालांकि इन जिलों में बारिश का असर सीमित रहा, लेकिन बादलों की आवाजाही ने मौसम को सुहावना बना दिया.
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पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई. पश्चिमी हिस्सों में एक-दो जगहों पर हीटवेव और गर्म रात की स्थिति भी बनी रही. श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 52.0 मिमी बारिश दर्ज की गई.
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तापमान की बात करें तो जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बीकानेर में रात का तापमान करीब 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. अलवर में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा.
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मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से 13 जून को भी कई जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है.
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13 जून को मौसम का असर और अधिक स्पष्ट रह सकता है. कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक देखने को मिल सकती है. हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है, लेकिन उमस भरी गर्मी कुछ इलाकों में बनी रह सकती है.
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