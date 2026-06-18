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कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jun 18, 2026, 04:49 PM|Updated: Jun 18, 2026, 04:49 PM

Rajasthan Weather Update: 18 जून 2026 को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से कई जिलों में आंधी-बारिश का असर रहेगा. श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा सहित कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश संभव है.

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Rajasthan Weather Update

18 जून 2026 की शाम तक राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला. प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आया. मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जगह तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई. शाम के बाद भी कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली.
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मौसम विभाग ने 18 जून के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और सीकर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज मेघगर्जन, धूलभरी आंधी, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.
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वहीं जयपुर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर और डीग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई. पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की गई. सबसे अधिक 95 मिलीमीटर बारिश उदयपुर जिले के सराड़ा क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई. इससे कई इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिली और मौसम सुहावना बना रहा.
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तापमान की बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दौसा में दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान उदयपुर के दबोक में 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. मौसम में आए बदलाव के कारण कई जिलों में गर्मी का असर कम हुआ है और लोगों को राहत मिली है.
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मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंधी और बारिश के दौरान लोग पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों से दूर रहें. खुले मैदानों में खड़े रहने से बचें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लें. जिन क्षेत्रों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना है, वहां विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
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19 जून को भी मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान भी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में मौसम विभाग लगातार अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है.
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