/कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: 18 जून 2026 को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से कई जिलों में आंधी-बारिश का असर रहेगा. श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा सहित कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश संभव है.