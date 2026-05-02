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जयपुर में सुबह हो गई 'काली अंधेरी रात', छाए काले बादल, होने वाली है भयंकर बारिश, पढ़ें IMD अलर्ट

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 02, 2026, 09:48 AM|Updated: May 02, 2026, 09:48 AM

Jaipur Weather Update: जयपुर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर तेज आंधी, बिजली और बारिश की चेतावनी दी है. 40-60 किमी/घंटा हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
 

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Jaipur Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भीषण गर्मी के बीच पिंक सिटी में मौसम ने अचानक पलटी मार ली है. सुबह के समय ऐसे काले बादल छाए कि मानो शाम हो गी है. देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, ऐसे में स्कूल-ऑफिस जा रहे लोग भीगने से बचने के लिए पेड़ों और ओवर ब्रिजों के नीच सहारा लेते नजर आए.
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बता दें कि आईएमडी के Jaipur स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार सुबह जारी तात्कालिक (नाउकास्ट) चेतावनी में शहर और आसपास के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. जारी बुलेटिन के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है.
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मौसम विभाग ने जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन, बिजली गिरने की संभावना और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.
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जयपुर शहर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बढ़ गई है और उमस के बीच ठंडी हवाओं ने लोगों को कुछ राहत दी है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय स्तर पर बन रहे दबाव के कारण हो रहा है, जिससे अचानक तेज हवाएं और गरज-चमक वाली बारिश की स्थिति बन रही है.
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जयपुर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभे या कमजोर ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है, जिससे खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
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विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें. बिजली उपकरणों से दूरी बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें. किसान वर्ग को भी खेतों में काम करते समय सतर्क रहने को कहा गया है.
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जयपुर और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों के लिए मौसम पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है. प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
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