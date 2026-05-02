/जयपुर में सुबह हो गई 'काली अंधेरी रात', छाए काले बादल, होने वाली है भयंकर बारिश, पढ़ें IMD अलर्ट

Jaipur Weather Update: जयपुर में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर तेज आंधी, बिजली और बारिश की चेतावनी दी है. 40-60 किमी/घंटा हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

