राजस्थान में मौसम ने लिया फिर U-टर्न, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश होने की संभावना, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Today: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कोटा और बूंदी सहित 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है. अलवर 7.3°C के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि नागौर और शेखावाटी में घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 02, 2026, 08:32 AM IST | Updated: Feb 02, 2026, 08:32 AM IST
राजस्थान में कुदरत के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां उत्तरी राजस्थान कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है.
मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कल यानी 3 फरवरी से एक नया 'बैक-टू-बैक' पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में भी बूंदाबांदी की संभावना है. रविवार को भी कोटा और चित्तौड़गढ़ में ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है.