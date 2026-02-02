राजस्थान में मौसम ने लिया फिर U-टर्न, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश होने की संभावना, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

2/6

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कल यानी 3 फरवरी से एक नया 'बैक-टू-बैक' पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में भी बूंदाबांदी की संभावना है. रविवार को भी कोटा और चित्तौड़गढ़ में ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है.