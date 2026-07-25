/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा अलर्ट, अगले 2-3 दिन भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 2 3 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है. वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी तेज बारिश के आसार हैं.

