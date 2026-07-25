/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा अलर्ट, अगले 2-3 दिन भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 2 3 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है. वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भी तेज बारिश के आसार हैं.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से कहीं कहीं भारी तथा एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश दर्ज हो सकती है. वहीं बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिल सकता है. उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी और एक दो स्थानों पर अतिभारी वर्षा होने के भी संकेत दिए गए हैं.
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मौसम विभाग ने बताया है कि बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इन क्षेत्रों में मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है. विभाग का कहना है कि बारिश का दायरा अलग अलग स्थानों पर अलग हो सकता है.
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25 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में अधिकांश स्थानों अथवा अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों के अनेक स्थानों या कहीं कहीं पर भी बारिश हो सकती है.
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26 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं या कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है. इसी दिन बीकानेर और जोधपुर संभागों के कुछ स्थानों अथवा कहीं कहीं पर भी बारिश होने के आसार हैं.
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27 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों या कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों के कुछ स्थानों या कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है.
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28 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं या कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है. इसी दिन बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं कहीं पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं.
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29 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है.
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30 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी. इसके साथ ही बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं कहीं पर बारिश होने के आसार हैं.
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अतिभारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय मौसम की जानकारी पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा. जिन क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, वहां मौसम के ताजा अपडेट के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
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भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार जारी यह पूर्वानुमान अगले कुछ दिनों में मानसून की सक्रिय स्थिति को दर्शाता है. विभाग समय समय पर मौसम की स्थिति के अनुसार अपडेट जारी करता रहेगा.