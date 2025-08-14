2/7

राजस्थान में गुरुवार सुबह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जयपुर, धौलपुर और करौली सहित कई जिलों में आसमान में घने बादल छा गए हैं, और हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे उमस से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली है. मौसम विभाग ने जयपुर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है और सतर्कता के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.