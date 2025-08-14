Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर हुंकार भर रहा मानसून, जयपुर,उदयपुर,सीकर समेत 19 जिलों में गरज चमक के साथ भयकर बारिश का अलर्ट, पढ़ें अपने शहर का हाल
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. जयपुर, उदयपुर, सीकर समेत 19 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
Published: Aug 14, 2025, 12:48 IST | Updated: Aug 14, 2025, 12:48 IST
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न इलाकों में आगामी दिनों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव और बिजली गिरने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं.
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में गुरुवार सुबह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जयपुर, धौलपुर और करौली सहित कई जिलों में आसमान में घने बादल छा गए हैं, और हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे उमस से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली है. मौसम विभाग ने जयपुर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है और सतर्कता के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.