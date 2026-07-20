/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में जल्द मौसम बदलने वाला है. IMD के अनुसार राजस्थान में 20 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा. 22-23 जुलाई को कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है. बीकानेर-जोधपुर में भी 22-28 जुलाई तक बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.

