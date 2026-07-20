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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 20, 2026, 06:12 AM|Updated: Jul 20, 2026, 06:12 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में जल्द मौसम बदलने वाला है. IMD के अनुसार राजस्थान में 20 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा. 22-23 जुलाई को कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है. बीकानेर-जोधपुर में भी 22-28 जुलाई तक बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी दिनों में राज्य के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां फिर से सक्रिय होने की प्रबल संभावना है. हालांकि, अगले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की स्थिति कमजोर बनी रहेगी, लेकिन इसके तुरंत बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
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20-21 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में बढ़ेगी बारिश मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 और 21 जुलाई से राज्य के मौसम में बदलाव की शुरुआत हो जाएगी. इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में भी 20-21 जुलाई को कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया गया है. जोधपुर संभाग में 21 जुलाई को कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है.
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22-23 जुलाई को जोर पकड़ेगा मानसून, भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 22 और 23 जुलाई से मानसून का असर और अधिक व्यापक हो जाएगा. इस दौरान कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ेगा. इन संभागों के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही, 22 से 25 जुलाई के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वर्षा का दौर जारी रहने की उम्मीद है.
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पश्चिमी राजस्थान में 28 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून रेगिस्तानी इलाकों यानी पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए भी राहत की खबर है. मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, 22 से 28 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियों में विशेष बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और आमजन को उमस व गर्मी से राहत मिलेगी.
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20 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का 'येलो अलर्ट' मौसम विभाग ने विशेष रूप से 20 जुलाई के लिए कई जिलों में चेतावनी जारी की है. बारां, भरतपुर और बूंदी जिलों में 20 जुलाई को मेघगर्जन और वज्रपात (बिजली चमकने) के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है.
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वहीं, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और दौसा जिलों में मेघगर्जन और बिजली कड़कने के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.
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इससे पहले 19 जुलाई को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी और दौसा में मेघगर्जन और तेज हवाओं का असर देखा गया था, जबकि अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में मौसम शांत रहा और कोई विशेष चेतावनी नहीं थी.
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मौसम विभाग की आमजन को सलाह मौसम केंद्र जयपुर ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेषकर मेघगर्जन और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है. मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारियों और अपडेट के लिए नागरिक मौसम केंद्र की वेबसाइट (mausam.imd.gov.in/jaipur) या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं.
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