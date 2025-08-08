Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस थोड़ी देर में मानसून फिर पकड़ने वाला है रफ़्तार, ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर भीलवाड़ा समेत इन यह शहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस थोड़ी देर में मानसून फिर पकड़ने वाला है रफ़्तार, ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर भीलवाड़ा समेत इन यह शहर, पढ़ें वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौजूदा समय में मानसून की सक्रियता कम है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक बारिश में कमी रहेगी. हालांकि, 15 अगस्त के बाद प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
Aug 08, 2025
Rajasthan Weather Update
जिससे लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है. फिलहाल, मौसम विभाग ने कुछ चुनिंदा जिलों में ही बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें.
Rajasthan Weather Update
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है.