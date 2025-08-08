Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बस थोड़ी देर में मानसून फिर पकड़ने वाला है रफ़्तार, ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर भीलवाड़ा समेत इन यह शहर, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौजूदा समय में मानसून की सक्रियता कम है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक बारिश में कमी रहेगी. हालांकि, 15 अगस्त के बाद प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.

