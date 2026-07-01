/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 से 3 जुलाई के बीच पूर्वी हिस्सों में मानसून के प्रवेश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर समेत कई क्षेत्रों में तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. 3 से 6 जुलाई के दौरान बारिश का दायरा और बढ़ने के आसार हैं.

