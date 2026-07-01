/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 से 3 जुलाई के बीच पूर्वी हिस्सों में मानसून के प्रवेश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर समेत कई क्षेत्रों में तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. 3 से 6 जुलाई के दौरान बारिश का दायरा और बढ़ने के आसार हैं.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद अब मानसून की गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, 2 से 3 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही राज्य के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ सकती हैं. अगले कुछ दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.
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मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अगले 3 से 4 दिनों में सक्रिय होने की संभावना है. इन हवाओं के प्रभाव से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 से 3 जुलाई के दौरान मानसून के प्रवेश के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. यदि मौसमी परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है.
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मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 जुलाई से उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आंधी और बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी. इसके बाद 3 से 6 जुलाई के बीच प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी वर्षा का दायरा बढ़ सकता है.
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इस दौरान विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. हालांकि भारी वर्षा सभी क्षेत्रों में नहीं होगी, बल्कि चुनिंदा स्थानों पर इसका असर देखने को मिल सकता है.
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मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. इसके साथ बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है.
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वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लोगों को खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है, खासकर आंधी के समय.
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अब तक अपेक्षाकृत शुष्क बने पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 3 से 4 जुलाई से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.
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इसके बाद 3 से 6 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इससे तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज हो सकती है.
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1 जुलाई के लिए जारी चेतावनी के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है. 2 जुलाई को भी पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा. इसके साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों को भी निगरानी श्रेणी में रखा गया है.
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आंधी और मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. तेज हवाओं के समय खुले स्थानों में सावधानी बरतें और मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें. जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, वहां यात्रा से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी अवश्य जांच लें. स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), मौसम केंद्र जयपुर द्वारा 30 जून को जारी मानसून अपडेट एवं 1 जुलाई और 2 जुलाई 2026 की आधिकारिक मौसम चेतावनी.