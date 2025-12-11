Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का तांडव! नागौर बना सबसे ठंडा शहर, तापमान लुढ़ककर 3°C पर

1/7

Rajasthan Weather Update: दिसंबर की दस्तक के साथ राजस्थान में सर्दी अब धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. दिन में खिली तेज धूप अभी राहत दे रही है, जिसके कारण लोगों को दिन के समय ज्यादा ठंड महसूस नहीं होती. लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, सर्द हवाओं का जोर बढ़ जाता है और तापमान तेजी से नीचे गिरने लगता है.