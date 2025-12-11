Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का तांडव! नागौर बना सबसे ठंडा शहर, तापमान लुढ़ककर 3°C पर

Rajasthan Weather Update: दिसंबर में राजस्थान में सर्दी लगातार बढ़ रही है. 10 दिसंबर को नागौर 3.3°C के साथ सबसे ठंडा शहर दर्ज हुआ, जबकि फतेहपुर 3.4°C रहा. प्रदेश के 21 शहरों में तापमान 10°C से नीचे रिकॉर्ड किया गया. जानें पूरी वेदर रिपोर्ट.
 

Published: Dec 11, 2025, 06:35 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 06:35 AM IST
Rajasthan Weather Update: दिसंबर की दस्तक के साथ राजस्थान में सर्दी अब धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है. प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है और ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. दिन में खिली तेज धूप अभी राहत दे रही है, जिसके कारण लोगों को दिन के समय ज्यादा ठंड महसूस नहीं होती. लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, सर्द हवाओं का जोर बढ़ जाता है और तापमान तेजी से नीचे गिरने लगता है.
मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने में अभी कुछ और दिनों का समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल भी तापमान जिस तरह से गिर रहा है, उससे साफ है कि ठंड ने धीरे-धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं.