Rajasthan Weather Update: सितंबर के आखिरी हफ्ते में बंगाल की खाड़ी से बनेगा नया सिस्टम, बारिश का अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में हर रोज उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. राजस्थान में 28 सितंबर से नया मौसम सिस्टम सक्रिय होगा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इसके असर से कई जिलों में बारिश और गरज-चमक की संभावना रहेगी.
Published: Sep 27, 2025, 06:02 AM IST | Updated: Sep 27, 2025, 06:02 AM IST
Rajasthan Weather Report: राजस्थान में मानसून धीरे-धीरे विदा ले रहा है. राज्य के लगभग एक चौथाई हिस्से से मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी है. वहीं, उदयपुर और कोटा संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.
जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी जारी रह सकती है. हाल ही में कोटा संभाग के बारां जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई.