Rajasthan Weather Update: सितंबर के आखिरी हफ्ते में बंगाल की खाड़ी से बनेगा नया सिस्टम, बारिश का अलर्ट जारी

1/8

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में मानसून धीरे-धीरे विदा ले रहा है. राज्य के लगभग एक चौथाई हिस्से से मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी है. वहीं, उदयपुर और कोटा संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.