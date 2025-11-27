Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड के बीच पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, इन जिलों में बारिश से और बढ़ेगी कंपकंपी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लोकल चक्रवाती दबाव के चलते आज से कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, खासकर शेखावाटी में फतेहपुर का पारा 2.9°C तक पहुंच गया. कई जगह वाहनों और फसलों पर हल्की बर्फ जमने के हालात बने. बुधवार को मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज और कल बारिश व मेघगर्जन के कारण दिन का तापमान और गिरेगा तथा रातें ज्यादा ठंडी होंगी. सुबह कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी कम हो सकती है.
 

Published: Nov 27, 2025, 06:15 AM IST | Updated: Nov 27, 2025, 06:15 AM IST
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से आगामी दिनों में कई जिलों में हल्की बारिश के साथ सर्दी के असर में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने इसको लेकर ठंड में अचानक बढ़ोतरी का अलर्ट जारी कर दिया है.
Rajasthan Weather Update

प्रदेश में बुधवार को भी शीतलहर जैसे हालात रहे. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सभी शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया.