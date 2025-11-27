Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड के बीच पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, इन जिलों में बारिश से और बढ़ेगी कंपकंपी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लोकल चक्रवाती दबाव के चलते आज से कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, खासकर शेखावाटी में फतेहपुर का पारा 2.9°C तक पहुंच गया. कई जगह वाहनों और फसलों पर हल्की बर्फ जमने के हालात बने. बुधवार को मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज और कल बारिश व मेघगर्जन के कारण दिन का तापमान और गिरेगा तथा रातें ज्यादा ठंडी होंगी. सुबह कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी कम हो सकती है.

