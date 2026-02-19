Zee Rajasthan
Temperature: बारिश-ओलों से बदला राजस्थान का मौसम,फरवरी में होने लगा गर्मी का असर, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Weather News: राजस्थान में फलौदी-बाड़मेर (32.4°C) की गर्मी के बीच बारिश और ओलों ने मौसम बदल दिया है. जयपुर के नरैना में 27 मिमी बारिश हुई. आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 20 फरवरी से फिर नए विक्षोभ के कारण 6 संभागों में बारिश का अलर्ट है.

Feb 19, 2026
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

राजस्थान में मौसम इन दिनों अजीब रंग देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ फरवरी के महीने में ही बाड़मेर और फलौदी जैसे शहर गर्मी से तप रहे हैं, वहीं सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने कई संभागों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से सर्दी का अहसास फिर से जगा दिया है.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

प्रदेश में सूरज के तेवर अभी से तीखे होने लगे हैं. पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को देखें तो सर्वाधिक तापमान के अनुसार फलौदी और बाड़मेर 32.4°C के साथ राज्य के सबसे गर्म शहर रहे.