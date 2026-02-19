1/7

राजस्थान में मौसम इन दिनों अजीब रंग देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ फरवरी के महीने में ही बाड़मेर और फलौदी जैसे शहर गर्मी से तप रहे हैं, वहीं सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने कई संभागों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से सर्दी का अहसास फिर से जगा दिया है.