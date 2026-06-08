/राजस्थान में मौसम ने फिर ली करवट, आंधी-बारिश के साथ नया पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा धमाल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जून को आंधी-बारिश में कमी, कई जिलों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश संभव. पश्चिमी राजस्थान में तापमान बढ़कर 44-46°C तक पहुंच सकता है, हीटवेव का असर रहेगा. 11 जून से फिर आंधी-बारिश बढ़ने की संभावना है.