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राजस्थान में मौसम ने फिर ली करवट, आंधी-बारिश के साथ नया पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा धमाल!

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 08, 2026, 05:19 PM|Updated: Jun 08, 2026, 05:19 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जून को आंधी-बारिश में कमी, कई जिलों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश संभव. पश्चिमी राजस्थान में तापमान बढ़कर 44-46°C तक पहुंच सकता है, हीटवेव का असर रहेगा. 11 जून से फिर आंधी-बारिश बढ़ने की संभावना है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में सोमवार शाम तक मौसम का मिजाज काफी हद तक बदलता नजर आया. पिछले कई दिनों से चल रही आंधी और बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज से मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी भी मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.
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पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और हल्की वर्षा देखने को मिली. इस दौरान अजमेर जिले के पुष्कर में सर्वाधिक 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश के कारण कई क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उमस का असर भी महसूस किया गया.
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तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं जोधपुर और फलौदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान अजमेर में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है.
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मौसम विभाग ने फिलहाल किसी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में गर्मी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय स्तर पर येलो अलर्ट जैसी परिस्थितियां बनी रह सकती हैं. वहीं कहीं-कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
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पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में अगले दो से तीन दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 से 11 जून के बीच अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. साथ ही कहीं-कहीं हीटवेव चलने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में फिलहाल आंधी-बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है. लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. किसानों को भी मौसम के बदलते रुख पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
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9 जून को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाने और कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना नहीं है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और अधिक बढ़ सकती है तथा सीमावर्ती जिलों में हीटवेव का असर जारी रहने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में फिर से आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
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