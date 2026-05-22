/राजस्थान में गर्मी के बीच मौसम लेगा करवट, कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 22 मई 2026 को मौसम शुष्क रहा. श्रीगंगानगर में 45.1°C दर्ज हुआ. कुछ जगह उष्ण रात्रि और हीटवेव रही. 22 को आंधी-बारिश व 40–50 किमी/घंटा हवाओं का अलर्ट. 23 मई को हल्की राहत, लेकिन गर्मी जारी रहेगी और 24 से फिर हीटवेव बढ़ेगी.
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22 मई 2026 की शाम तक राजस्थान का मौसम एक बार फिर तेज गर्मी और बदलते हालात के बीच बना हुआ है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिनभर मौसम मुख्यतः शुष्क रहा और गर्मी का असर साफ तौर पर महसूस किया गया.
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पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई. मौसम शुष्क रहने के साथ-साथ कुछ इलाकों में उष्ण रात्रि (हॉट नाइट) और हीट वेव जैसी स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली.
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तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा. वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अपेक्षाकृत सामान्य रहा.
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मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 22 मई की दोपहर बाद उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना है.
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इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम में थोड़ी अस्थायी राहत मिल सकती है. कुछ जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जैसी सतर्कता की स्थिति भी बनी रह सकती है, खासकर आंधी और धूलभरी हवाओं को देखते हुए.
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आगामी 48 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में तेज धूलभरी हवाएं (20 से 30 किमी प्रति घंटे) चलने की संभावना है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी.
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23 मई को मौसम की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है. कुछ क्षेत्रों में हल्की धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन गर्मी का असर बना रहेगा और उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है. इसके बाद 24 मई से तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, और कुछ इलाकों में हीट वेव तथा कहीं-कहीं तीव्र हीट वेव की स्थिति भी बन सकती है.