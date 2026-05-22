/राजस्थान में गर्मी के बीच मौसम लेगा करवट, कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 22 मई 2026 को मौसम शुष्क रहा. श्रीगंगानगर में 45.1°C दर्ज हुआ. कुछ जगह उष्ण रात्रि और हीटवेव रही. 22 को आंधी-बारिश व 40–50 किमी/घंटा हवाओं का अलर्ट. 23 मई को हल्की राहत, लेकिन गर्मी जारी रहेगी और 24 से फिर हीटवेव बढ़ेगी.