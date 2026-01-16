राजस्थान में फिर बन रहे हैं बारिश होने के आसार, शीतलहर से लोगों की छूटी धूजणी!

1/7

राजस्थान में 16 जनवरी 2026 की दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह सर्द बना हुआ है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ है, लेकिन ठंड का असर अभी भी साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बनी हुई है, जिससे दिन के समय भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है.