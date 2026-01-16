Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर बन रहे हैं बारिश होने के आसार, शीतलहर से लोगों की छूटी धूजणी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 16 जनवरी 2026 को दोपहर बाद भी ठंड का असर बना रहा. अधिकतम तापमान 24–29 डिग्री और न्यूनतम 1–4 डिग्री तक रहा. उत्तरी जिलों में शीतलहर, सुबह कोहरा और कुछ इलाकों में पाले की स्थिति बनी रही.

Published: Jan 16, 2026, 12:55 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 12:55 PM IST
राजस्थान में 16 जनवरी 2026 की दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह सर्द बना हुआ है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ है, लेकिन ठंड का असर अभी भी साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बनी हुई है, जिससे दिन के समय भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है.
दोपहर बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन राहत न के बराबर है. अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में अधिकतम तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. वहीं न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 1 से 4 डिग्री तक गिरा, जिससे सुबह और देर शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है.