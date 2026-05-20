/आग की भट्टी बना राजस्थान! श्रीगंगानगर-बाड़मेर समेत इन जिलों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 मई को भीषण गर्मी और हीटवेव का असर रहा. कई जिलों में तापमान 43–46°C तक पहुंचा, चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है. 21 मई को भी तेज गर्मी और लू का असर जारी रहने की संभावना है.