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आग की भट्टी बना राजस्थान! श्रीगंगानगर-बाड़मेर समेत इन जिलों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट, पढ़ें वेदर रिपोर्ट

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 20, 2026, 05:18 PM|Updated: May 20, 2026, 05:18 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 20 मई को भीषण गर्मी और हीटवेव का असर रहा. कई जिलों में तापमान 43–46°C तक पहुंचा, चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है. 21 मई को भी तेज गर्मी और लू का असर जारी रहने की संभावना है.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में गर्मी ने अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है. 20 मई 2026 की शाम के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिनभर जहां तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया, वहीं रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. कई इलाकों में उष्ण रात यानी गर्म रात जैसी स्थिति बनी हुई है.
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पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राज्य में ज्यादातर जगह मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. कहीं-कहीं पर हीटवेव यानी लू का असर भी देखने को मिला. तापमान की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिससे गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है.
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सबसे ज्यादा तापमान चित्तौड़गढ़ में दर्ज किया गया, जहां पारा 46.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं न्यूनतम तापमान सिरोही में 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिन और रात के तापमान में यह बड़ा अंतर भी मौसम के असामान्य व्यवहार को दिखा रहा है.
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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क ही बना रहेगा. खासकर पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में हीटवेव और उष्ण रात की स्थिति भी बनी रह सकती है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
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इसी के साथ अगले 2 से 3 दिन तक प्रदेश के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज धूल भरी सतही हवाएं चलने का भी अनुमान है. इन हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जिससे दिन के समय धूप के साथ धूल और गर्म हवा का असर और ज्यादा महसूस होगा.
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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है, जहां हीटवेव का असर ज्यादा तेज रहने की आशंका है. वहीं श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.
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Rajasthan Weather Update

21 मई 2026 के मौसम की बात करें तो राहत की कोई बड़ी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दिन भी प्रदेश में गर्मी का असर बना रहेगा. तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और कई जगहों पर लू का असर जारी रह सकता है. ऐसे में लोगों को दिन के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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