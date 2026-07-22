/राजस्थान में मानसून का पलटवार! कहीं झमाझम बारिश से राहत, तो कहीं पानी-पानी हुए शहर

Rajasthan Monsoon Waterlogging: राजस्थान में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. बांसवाड़ा, पाली, बारां, ब्यावर और टोंक समेत कई जिलों में बारिश से राहत मिली तो कहीं जलभराव और नदी-नालों में तेज बहाव से परेशानी बढ़ी. किसानों के चेहरे खिले, वहीं प्रशासन अलर्ट पर है.