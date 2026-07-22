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राजस्थान में मानसून का पलटवार! कहीं झमाझम बारिश से राहत, तो कहीं पानी-पानी हुए शहर

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 22, 2026, 10:46 PM|Updated: Jul 22, 2026, 10:46 PM

Rajasthan Monsoon Waterlogging: राजस्थान में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. बांसवाड़ा, पाली, बारां, ब्यावर और टोंक समेत कई जिलों में बारिश से राहत मिली तो कहीं जलभराव और नदी-नालों में तेज बहाव से परेशानी बढ़ी. किसानों के चेहरे खिले, वहीं प्रशासन अलर्ट पर है.

Rajasthan Weather Update1/7

Rajasthan Weather Update

राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली. कहीं रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली तो कहीं तेज बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर आ गए. किसानों के चेहरे जहां अच्छी बारिश से खिल उठे, वहीं कुछ शहरों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. बांसवाड़ा, बारां, पाली, ब्यावर और टोंक सहित कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला.
बांसवाड़ा में बारिश से लोगों को मिली बड़ी राहत2/7

बांसवाड़ा में बारिश से लोगों को मिली बड़ी राहत

बांसवाड़ा जिले में बुधवार को सुबह से ही मौसम बदला हुआ नजर आया. दिनभर रुक-रुक कर कभी हल्की फुहार तो कभी तेज बारिश का दौर चलता रहा. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली. लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी यह बारिश राहत लेकर आई है. खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों की बुवाई और फसल की बढ़वार के लिए बेहतर माहौल बन गया है. शहर और गांवों में लोगों ने बारिश का स्वागत किया. वहीं चाय-पकौड़ों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ नजर आई.
बारां के हरनावदाशाहजी में नदी-नाले उफान पर3/7

बारां के हरनावदाशाहजी में नदी-नाले उफान पर

बारां जिले के छीपाबड़ौद क्षेत्र के हरनावदाशाहजी इलाके में बारिश के बाद हालात बदल गए. क्षेत्र में हुई बारिश के कारण नदी और नालों में पानी की आवक बढ़ गई. बाग वाले खाल में पानी भरने से नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ. कई जगहों पर ग्रामीणों को पानी कम होने का इंतजार करना पड़ा.
पाली में खेड़ा देव की पूजा के बाद बारिश की कामना4/7

पाली में खेड़ा देव की पूजा के बाद बारिश की कामना

पाली जिले के धामली गांव में ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर खेड़ा देव भगवान की पूजा की. गांव के लोगों ने नगर परिक्रमा निकालकर खेड़ा देव मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और गूंगरी का भोग लगाया. ग्रामीणों ने महाआरती कर क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली की कामना की. यह परंपरा गांव में लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें सभी ग्रामीण शामिल होते हैं.
सोजत में झमाझम बारिश से नदी-नालों में आया पानी5/7

सोजत में झमाझम बारिश से नदी-नालों में आया पानी

पाली के सोजत क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश का असर बुधवार को भी देखने को मिला. अरावली की पहाड़ियों से बहकर आया बरसाती पानी कई जगहों पर पहुंच गया. केलवाद माताजी मंदिर के पास से निकलने वाली नदी में तेज बहाव देखने को मिला. वहीं बगड़ी की 9 पुलिया नदी तक पानी पहुंच गया. क्षेत्र में मंगलवार रात से रुक-रुक कर बारिश जारी रही, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे और जलस्रोतों के भरने की उम्मीद बढ़ गई.
ब्यावर में भारी बारिश से जलभराव, कई इलाकों में परेशानी6/7

ब्यावर में भारी बारिश से जलभराव, कई इलाकों में परेशानी

ब्यावर शहर में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया. डिग्गी मोहल्ले में करीब 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे कई घरों में बारिश का पानी घुस गया और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा. नगर परिषद कार्यालय और आपदा प्रबंधन केंद्र भी पानी से प्रभावित हुए. इसके अलावा फतेहपुरिया दोयम, प्रताप नगर, सांखला कॉलोनी, मेवाड़ी गेट और विनोद नगर जैसे इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी रही. निवर्तमान पार्षद संतोष शर्मा ने कहा कि जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से हर साल बारिश में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है.
टोंक के बनेठा में अस्थायी रास्ता बहा, प्रशासन ने संभाले हालात7/7

टोंक के बनेठा में अस्थायी रास्ता बहा, प्रशासन ने संभाले हालात

उनियारा क्षेत्र के बनेठा–नंगो मार्ग पर पहली बारिश का असर देखने को मिला. बारिश के पानी से अस्थायी मार्ग बह गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया. सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद निर्माणाधीन नंगो नाला पुलिया के ऊपर आपातकालीन रास्ता तैयार कर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई गई. जेसीबी की मदद से कुछ ही घंटों में मार्ग को फिर से सुचारू कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि पुलिया का निर्माण अभी जारी है और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. वहीं प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और नदी-नालों के तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है.
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