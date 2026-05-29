/जयपुर से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर वाले सावधान! इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 29 मई से मौसम बदलने वाला है. कई संभागों में 60 70 Kmph की तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. 30 मई से तापमान में 2 4 डिग्री गिरावट और हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है.

