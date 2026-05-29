/जयपुर से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर वाले सावधान! इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 29 मई से मौसम बदलने वाला है. कई संभागों में 60 70 Kmph की तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. 30 मई से तापमान में 2 4 डिग्री गिरावट और हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने वाला है. प्रदेश के कई जिलों में 29 मई से आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तेज अंधड़, मेघगर्जन और बारिश का असर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिलने की उम्मीद है.
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मौसम विभाग के अनुसार 29 मई से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज आंधी चल सकती है. इस दौरान हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. मौसम में अचानक बदलाव के कारण कई इलाकों में धूलभरी आंधी और बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है.
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इसके बाद 30 और 31 मई को मौसम का असर और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है. इन दो दिनों में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, वज्रपात और तेज आंधी देखने को मिल सकती है. हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है. इसके साथ ही कई जगहों पर मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने के आसार हैं.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिलेगा. इसके कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है. बीते कई दिनों से गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है. खासतौर पर शहरी इलाकों में दिन और रात के तापमान में कमी महसूस की जा सकती है.
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जानकारी के अनुसार जून के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. हालांकि यह गतिविधियां सभी जिलों में समान रूप से नहीं रहेंगी, लेकिन कई क्षेत्रों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा. किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी और अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
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आंधी और बारिश के प्रभाव से आगामी दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है. वहीं 30 मई से हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना जताई गई है.
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मौसम में यह बदलाव प्रदेशवासियों को तेज गर्मी से काफी राहत दे सकता है. हालांकि तेज आंधी और वज्रपात के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी. खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.