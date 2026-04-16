/राजस्थान में धरती उगल रही आग! 16 अप्रैल को सबसे गर्म रहे ये 10 जिले

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है. अब दिन के साथ रात में भी लोग झुलस रहे हैं. प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है.
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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हुई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.8 डिग्री (सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया है.
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पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री (सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक) दर्ज होने की संभावना है.
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प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं. बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा.
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वहीं, जैसलमेर (41.7°C), चित्तौड़गढ़ (41.6°C) और जोधपुर (41.4°C) में भी भीषण तपत महसूस की गई. वहीं, जयपुर में 39.2 °C रहा.
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इसके अलावा श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा और बीकानेर जैसे शहरों में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है. तेज धूप और शुष्क हवाओं की वजह से दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे, जिससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच सकता है.
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आज 16 अप्रैल को अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है.