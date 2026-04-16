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राजस्थान में धरती उगल रही आग! 16 अप्रैल को सबसे गर्म रहे ये 10 जिले

Written By : Sneha Aggarwal | Updated: Apr 16, 2026, 03:45 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है. अब दिन के साथ रात में भी लोग झुलस रहे हैं. प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है. 
 

Rajasthan Temperature1/7
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज हुई. सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.8 डिग्री (सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक) दर्ज किया गया है.
Rajasthan Temperature2/7
पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री (सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक) दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Temperature3/7
प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं. बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा.
Rajasthan Temperature4/7
वहीं, जैसलमेर (41.7°C), चित्तौड़गढ़ (41.6°C) और जोधपुर (41.4°C) में भी भीषण तपत महसूस की गई. वहीं, जयपुर में 39.2 °C रहा.
Rajasthan Temperature5/7
इसके अलावा श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा और बीकानेर जैसे शहरों में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है. तेज धूप और शुष्क हवाओं की वजह से दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है.
Rajasthan Temperature6/7
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे, जिससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच सकता है.
Rajasthan Temperature7/7
आज 16 अप्रैल को अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है.
Tags:
Rajasthan weather
Rajasthan Weather update

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