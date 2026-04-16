/राजस्थान में धरती उगल रही आग! 16 अप्रैल को सबसे गर्म रहे ये 10 जिले

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है. अब दिन के साथ रात में भी लोग झुलस रहे हैं. प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है.

