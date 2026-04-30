/राजस्थान में शाम होते ही मौसम का कहर, ओले-बारिश से लेकर तूफान से हर तरफ मचा हड़कंप!

Rajasthan Weather Update: धौलपुर में मौसम ने अचानक करवट ली. जाटौली समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली. लंबे समय से 43°C से ऊपर चल रहा तापमान थोड़ा नीचे आया. मौसम विभाग ने आगे भी बदलाव और तापमान गिरने की संभावना जताई है.
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राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है. भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं ने बड़ी राहत दी है. कहीं बादल छा गए तो कहीं आंधी और बारिश के साथ हालात बदल गए, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से कुछ सुकून मिला.
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धौलपुर जिले में अचानक मौसम ने करवट ले ली. दोपहर के समय आसमान में काले बादल छा गए और कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई. जाटौली और आसपास के गांवों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हुई, जिससे माहौल ठंडा हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
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टोंक जिले में गुरुवार को अचानक मौसम बदल गया. दोपहर बाद तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ. जिले के कई हिस्सों में तेज तूफान देखने को मिला और कुछ जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई.
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जयपुर के चौमूं इलाके में देर शाम अचानक मौसम बदल गया. तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. दोपहर बाद शुरू हुई तेज हवाओं ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया.
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दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया. पंचमुखी और पंडितपुरा इलाके में बारिश के साथ तेज ओलावृष्टि हुई. करीब 15 मिनट तक बेर के आकार के ओले गिरते रहे, जिससे लोगों में हलचल मच गई.
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चूरू जिले के सुजानगढ़ में तेज आंधी ने काफी नुकसान पहुंचाया. आंधी के कारण छापर रोड पर लगा एक बड़ा होर्डिंग गिर गया. गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.