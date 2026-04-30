/राजस्थान में शाम होते ही मौसम का कहर, ओले-बारिश से लेकर तूफान से हर तरफ मचा हड़कंप!

Rajasthan Weather Update: धौलपुर में मौसम ने अचानक करवट ली. जाटौली समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली. लंबे समय से 43°C से ऊपर चल रहा तापमान थोड़ा नीचे आया. मौसम विभाग ने आगे भी बदलाव और तापमान गिरने की संभावना जताई है.