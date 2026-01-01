Zee Rajasthan
New Year पर राजस्थान में कड़ाके की, करौली-फतेहपुर में शीतलहर, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में करौली में 3.1°C और फतेहपुर (3.4°C) सबसे ठंडे रहे. नए साल पर शीतलहर, बारिश और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने अगले 24 घंटों तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Rajasthan Weather Update Today: News Year 2026

नए साल 2026 का भव्य स्वागत राजस्थान में मौसम के कड़े तेवर के साथ हुआ है. एक ओर जहां प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ा दी है, वहीं उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान बर्फीली शीतलहर (Cold Wave) की चपेट में है. मौसम विभाग (IMD जयपुर) के अनुसार, मरुधरा के कई शहरों में पारा जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है, जिससे गलन और कंपकंपी चरम पर है.
Rajasthan Weather Update Today: News Year 2026

प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात पारा शून्य से नीचे चला गया, जिससे मैदानी इलाकों और नक्की झील के किनारों पर बर्फ की हल्की परत देखी गई.