1/6

नए साल 2026 का भव्य स्वागत राजस्थान में मौसम के कड़े तेवर के साथ हुआ है. एक ओर जहां प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ा दी है, वहीं उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान बर्फीली शीतलहर (Cold Wave) की चपेट में है. मौसम विभाग (IMD जयपुर) के अनुसार, मरुधरा के कई शहरों में पारा जमाव बिंदु के पास पहुंच गया है, जिससे गलन और कंपकंपी चरम पर है.