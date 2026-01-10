राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ ठंड जारी, दौसा में पारा 3.5°C तक लुढ़का, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दौसा (3.5°C) आज का सबसे ठंडा शहर रहा. घने कोहरे (विजिबिलिटी 10-20 फीट) और कड़ाके की शीतलहर ने परिवहन और जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है. मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और सावधानी बरतने की सलाह दी है.
Published: Jan 10, 2026, 10:19 AM IST | Updated: Jan 10, 2026, 10:19 AM IST
1/7
Rajasthan Weather Update Today
1/7
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और रिकॉर्ड तोड़ शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मरुधरा की सुबह आज घने कोहरे की सफेद दीवार के साथ हुई, जिसने विजिबिलिटी को महज 10 से 20 फीट तक सीमित कर दिया.आलम यह है कि नेशनल हाईवे और राज्य की मुख्य सड़कों पर वाहनों के पहिए थम से गए हैं और वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे रेंगने को मजबूर हैं.
2/7
Rajasthan Weather Update Today
2/7
आज के तापमान के आंकड़ों ने पूरे प्रदेश को ठिठुरा दिया है. ताज्जुब की बात यह है कि इस बार शेखावाटी के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान में भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है.