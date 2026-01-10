Zee Rajasthan
राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ ठंड जारी, दौसा में पारा 3.5°C तक लुढ़का, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दौसा (3.5°C) आज का सबसे ठंडा शहर रहा. घने कोहरे (विजिबिलिटी 10-20 फीट) और कड़ाके की शीतलहर ने परिवहन और जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है. मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 10, 2026, 10:19 AM IST | Updated: Jan 10, 2026, 10:19 AM IST
Rajasthan Weather Update Today

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और रिकॉर्ड तोड़ शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मरुधरा की सुबह आज घने कोहरे की सफेद दीवार के साथ हुई, जिसने विजिबिलिटी को महज 10 से 20 फीट तक सीमित कर दिया.आलम यह है कि नेशनल हाईवे और राज्य की मुख्य सड़कों पर वाहनों के पहिए थम से गए हैं और वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे रेंगने को मजबूर हैं.
Rajasthan Weather Update Today

आज के तापमान के आंकड़ों ने पूरे प्रदेश को ठिठुरा दिया है. ताज्जुब की बात यह है कि इस बार शेखावाटी के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान में भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है.