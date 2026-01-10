राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ ठंड जारी, दौसा में पारा 3.5°C तक लुढ़का, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/7

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और रिकॉर्ड तोड़ शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मरुधरा की सुबह आज घने कोहरे की सफेद दीवार के साथ हुई, जिसने विजिबिलिटी को महज 10 से 20 फीट तक सीमित कर दिया.आलम यह है कि नेशनल हाईवे और राज्य की मुख्य सड़कों पर वाहनों के पहिए थम से गए हैं और वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे रेंगने को मजबूर हैं.