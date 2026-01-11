Zee Rajasthan
ठंड से कांप उठा राजस्थान! दौसा में पारा पहुंचा 3.5°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दौसा (3.5°C) की हाड़ कंपाने वाली ठंड और 10 फीट की विजिबिलिटी ने जनजीवन थाम दिया है. शेखावाटी और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी है. प्रशासन ने सुरक्षित यात्रा और ठंड से बचाव की अपील की है.

Published: Jan 11, 2026, 11:10 AM IST | Updated: Jan 11, 2026, 11:10 AM IST
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और रिकॉर्ड तोड़ शीतलहर का कहर लगातार जारी है.आज मरुधरा की सुबह घने कोहरे की सफेद दीवार के साथ हुई, जिसने विजिबिलिटी को महज 10 से 20 फीट तक सीमित कर दिया. आलम यह है कि नेशनल हाईवे और राज्य की मुख्य सड़कों पर वाहनों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं. विजिबिलिटी शून्य के करीब होने के कारण वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर रेंगने को मजबूर हैं.
प्रदेश के कई शहरों में पारा सामान्य से काफी नीचे चला गया है. वहीं आज दौसा प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा.IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान के आधार पर दौसा 3.5°C,अलवर 3.6°C, श्रीगंगानगर 3.9°C, फतेहपुर (सीकर) 4.4°C, जैसलमेर 4.5°C, माउंट आबू 4.8°C, सीकर 5.0°C, झुंझुनूं 5.1°C, वनस्थली (टोंक) 5.1°C और चूरू में 5.5°C दर्ज किया गया है.