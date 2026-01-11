ठंड से कांप उठा राजस्थान! दौसा में पारा पहुंचा 3.5°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/6

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और रिकॉर्ड तोड़ शीतलहर का कहर लगातार जारी है.आज मरुधरा की सुबह घने कोहरे की सफेद दीवार के साथ हुई, जिसने विजिबिलिटी को महज 10 से 20 फीट तक सीमित कर दिया. आलम यह है कि नेशनल हाईवे और राज्य की मुख्य सड़कों पर वाहनों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं. विजिबिलिटी शून्य के करीब होने के कारण वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर रेंगने को मजबूर हैं.