राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, कई जिलों में पारा पहुंचा -1°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिलानी (1.2°C) और सीकर (1.7°C) में पारा गिरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी महज 10 फीट रह गई है, जिससे यातायात ठप है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है.
Published: Jan 12, 2026, 09:18 AM IST | Updated: Jan 12, 2026, 09:36 AM IST
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और रिकॉर्ड तोड़ शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज मरुधरा की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, जिसने विजिबिलिटी को महज 10 से 20 फीट तक सीमित कर दिया. आलम यह है कि नेशनल हाईवे और राज्य की मुख्य सड़कों पर वाहनों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं. विजिबिलिटी शून्य के करीब होने के कारण वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर रेंगने को मजबूर हैं.
मौसम केंद्र, जयपुर (IMD) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी और शेखावाटी अंचल में सर्दी का सबसे भयावह रूप देखने को मिल रहा है. आज पिलानी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा गिरकर पहुंचा जमाव बिंदु के करीब.