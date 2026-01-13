राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी, फतेहपुर में पारा -1.9°C से नीचे, जाने आज के सबसे ठंडे शहर

1/9

राजस्थान में इन दिनों मरुधरा की फिजाओं में बर्फीली ठंड का राज है. उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को 'कोल्ड वेव' (शीतलहर) की चपेट में ले लिया है. आलम यह है कि प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है.