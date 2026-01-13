राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी, फतेहपुर में पारा -1.9°C से नीचे, जाने आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 10 शहरों में पारा 2°C से नीचे है. चूरू देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा, वहीं फतेहपुर में तापमान -1.9°C से बढ़कर 3.8°C पहुंचा. शीतलहर के कारण 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी है.
Published: Jan 13, 2026, 10:34 AM IST | Updated: Jan 13, 2026, 10:34 AM IST
राजस्थान में इन दिनों मरुधरा की फिजाओं में बर्फीली ठंड का राज है. उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को 'कोल्ड वेव' (शीतलहर) की चपेट में ले लिया है. आलम यह है कि प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है.
सीकर जिले का फतेहपुर और चूरू एक बार फिर प्रदेश के सबसे ठंडे स्थानों में शुमार रहे.फतेहपुर (सीकर), यहां मौसम में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. कल जहां पारा माइनस -1.9 डिग्री तक गिर गया था, वहीं आज तापमान में बढ़ोतरी के साथ 3.8 डिग्री दर्ज किया गया. हालांकि, आसमान में बादलों की आवाजाही ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है.