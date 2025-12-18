Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बर्फीली हवाओं का कहर, नागौर, माउंट आबू में सिसक रहे लोग, जानें आज के टॉप कोल्ड सिटी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. आज 18 दिसंबर को मौसम विभाग जयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के उत्तरी और शेखावाटी इलाकों में पारा सबसे नीचे गिरा है.
Published: Dec 18, 2025, 09:46 AM IST | Updated: Dec 18, 2025, 09:46 AM IST
Rajasthan top 10 cold city
बर्फीली हवाओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रखा है – सुबह-सुबह घना कोहरा छाया रहता है, खेतों में ओस जम रही है और रातें कांपने वाली हो गई हैं.
IMD जयपुर के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि फतेहपुर (सीकर) एक बार फिर सबसे ठंडा रहा. यहां न्यूनतम तापमान करीब 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. उसके बाद सीकर और चूरू का नंबर आता है, जहां पारा 4-5 डिग्री तक लुढ़का.