Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बर्फीली हवाओं का कहर, नागौर, माउंट आबू में सिसक रहे लोग, जानें आज के टॉप कोल्ड सिटी

IMD जयपुर के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि फतेहपुर (सीकर) एक बार फिर सबसे ठंडा रहा. यहां न्यूनतम तापमान करीब 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. उसके बाद सीकर और चूरू का नंबर आता है, जहां पारा 4-5 डिग्री तक लुढ़का.