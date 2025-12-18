Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बर्फीली हवाओं का कहर, नागौर, माउंट आबू में सिसक रहे लोग, जानें आज के टॉप कोल्ड सिटी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है. आज 18 दिसंबर को मौसम विभाग जयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के उत्तरी और शेखावाटी इलाकों में पारा सबसे नीचे गिरा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 18, 2025, 09:46 AM IST | Updated: Dec 18, 2025, 09:46 AM IST
1/8

Rajasthan top 10 cold city

Rajasthan top 10 cold city1/8
बर्फीली हवाओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रखा है – सुबह-सुबह घना कोहरा छाया रहता है, खेतों में ओस जम रही है और रातें कांपने वाली हो गई हैं.
2/8

Rajasthan top 10 cold city

Rajasthan top 10 cold city2/8
IMD जयपुर के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि फतेहपुर (सीकर) एक बार फिर सबसे ठंडा रहा. यहां न्यूनतम तापमान करीब 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. उसके बाद सीकर और चूरू का नंबर आता है, जहां पारा 4-5 डिग्री तक लुढ़का.