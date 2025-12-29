Published: Dec 29, 2025, 09:41 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 09:48 AM IST
1/6
Rajasthan Weather Update Today
1/6
राजस्थान में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है. प्रदेश में मौसम के मिजाज में जबरदस्त उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. दिन की हल्की धूप के बाद सूरज ढलते ही पारा तेजी से गोता लगा रहा है, जिससे रातें कड़ाके की ठंड और गलन भरी हो गई हैं. मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दिनों के लिए कई जिलों में शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.
2/6
Rajasthan Weather Update Today
2/6
प्रदेश में आज करौली सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं अन्य सबसे ठंडे शहर न्यूनतम तापमान के आधार पर करौली 3.1°C,पाली 3.4°C, माउंट आबू 4.5°C, दौसा 4.7°C, सीकर 5.0°C, नागौर 5.3°C, चूरू 5.6°C, फतेहपुर (सीकर) 5.9°C, अलवर 6.2°C और लूणकरणसर (बीकानेर) में 6.4°C दर्ज किया गया है.