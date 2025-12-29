Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में ठंड का कहर, करौली में 3.1 डिग्री तक गिरा पारा, जानें टॉप कोल्ड सिटीज

राजस्थान में करौली (3.1°C) आज सबसे ठंडा रहा. सीकर, चूरू और अलवर समेत कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है. अगले दो दिनों में पारा और गिरने की संभावना है, जिससे गलन और ठंड में इजाफा होगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 29, 2025, 09:41 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 09:48 AM IST
1/6

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today1/6
राजस्थान में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है. प्रदेश में मौसम के मिजाज में जबरदस्त उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. दिन की हल्की धूप के बाद सूरज ढलते ही पारा तेजी से गोता लगा रहा है, जिससे रातें कड़ाके की ठंड और गलन भरी हो गई हैं. मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दिनों के लिए कई जिलों में शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.
2/6

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today2/6
प्रदेश में आज करौली सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं अन्य सबसे ठंडे शहर न्यूनतम तापमान के आधार पर करौली 3.1°C,पाली 3.4°C, माउंट आबू 4.5°C, दौसा 4.7°C, सीकर 5.0°C, नागौर 5.3°C, चूरू 5.6°C, फतेहपुर (सीकर) 5.9°C, अलवर 6.2°C और लूणकरणसर (बीकानेर) में 6.4°C दर्ज किया गया है.