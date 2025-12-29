1/6

राजस्थान में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है. प्रदेश में मौसम के मिजाज में जबरदस्त उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. दिन की हल्की धूप के बाद सूरज ढलते ही पारा तेजी से गोता लगा रहा है, जिससे रातें कड़ाके की ठंड और गलन भरी हो गई हैं. मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दिनों के लिए कई जिलों में शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.