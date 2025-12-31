राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में करौली (3.1°C) आज सबसे ठंडा रहा है.फतेहपुर और पाली में भी पारा 3.4 डिग्री तक लुढ़क गया है.मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे बचाव के लिए विशेष सावधानी जरूरी है.
Rajasthan Weather Update Today
साल 2025 की विदाई के साथ ही राजस्थान में मौसम के मिजाज ने अचानक करवट ले लिया है.उत्तर भारत की पहाड़ियों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा को ठिठुरा दिया है.जहां एक ओर शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान के जिले कड़ाके की ठंड और शीतलहर (Cold Wave) की चपेट में हैं,वहीं घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.
प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है, जिससे रात और सुबह के समय तेज गलन और कंपकंपी महसूस की जा रही है.