राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर

साल 2025 की विदाई के साथ ही राजस्थान में मौसम के मिजाज ने अचानक करवट ले लिया है.उत्तर भारत की पहाड़ियों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा को ठिठुरा दिया है.जहां एक ओर शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान के जिले कड़ाके की ठंड और शीतलहर (Cold Wave) की चपेट में हैं,वहीं घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.