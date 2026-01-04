राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 2.8°C पहुंचा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/6

राजस्थान में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है. ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.