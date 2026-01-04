Zee Rajasthan
राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 2.8°C पहुंचा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फतेहपुर (2.8°C) और सीकर (3.2°C) सबसे ठंडे शहर दर्ज किए गए.पूरे उत्तर राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है.मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 04, 2026, 09:57 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 09:57 AM IST
राजस्थान में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है. ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.
आज फतेहपुर और सीकर प्रदेश के सबसे ठंडे शहर बने हुए हैं, जहां कड़ाके की ठंड की वजह से हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का अनुभव हो रहा है.