राजस्थान में कड़ाके की ठंड, फतेहपुर में पारा 2.8°C पहुंचा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फतेहपुर (2.8°C) और सीकर (3.2°C) सबसे ठंडे शहर दर्ज किए गए.पूरे उत्तर राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है.मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है.
Published: Jan 04, 2026, 09:57 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 09:57 AM IST
1/6
Rajasthan Weather Update Today
1/6
राजस्थान में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है. ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.
2/6
Rajasthan Weather Update Today
2/6
आज फतेहपुर और सीकर प्रदेश के सबसे ठंडे शहर बने हुए हैं, जहां कड़ाके की ठंड की वजह से हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का अनुभव हो रहा है.