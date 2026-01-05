राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा 1.1°C पर लुढ़का, जानें आज के टॉप कोल्ड सिटी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फतेहपुर (1.1°C) आज सबसे ठंडा रहा. कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पारा और गिरने तथा घने कोहरे की चेतावनी दी है.
Published: Jan 05, 2026, 09:29 AM IST | Updated: Jan 05, 2026, 09:29 AM IST
Rajasthan Weather Update Today
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम अब अपने चरम पर पहुंच गया है.हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर आ रही उत्तरी हवाओं ने मरुधरा को ठिठुरा कर रख दिया है.आलम यह है कि सूरज ढलते ही लोग घरों में कैद होने और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं.
Rajasthan Weather Update Today
मौसम विभाग (IMD जयपुर) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में पारा शून्य के करीब पहुंच चुका है जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.