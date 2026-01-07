Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा 1.1°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फतेहपुर (1.1°C) आज सबसे ठंडा रहा. कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे (विजिबिलिटी 10-50m) के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है.मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 07, 2026, 09:21 AM IST | Updated: Jan 07, 2026, 09:21 AM IST
1/7

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today1/7
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम अब अपने चरम पर पहुंच गया है.हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर आ रही उत्तरी सर्द हवाओं ने पूरी मरुधरा को कोल्ड चैम्बर बना दिया है.सूरज ढलते ही लोग घरों में कैद होने और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं.
2/7

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today2/7
मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी राजस्थान और शेखावाटी अंचल में सर्दी का सबसे भीषण रूप देखने को मिल रहा है.आज सुबह दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फतेहपुर (सीकर) प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा.