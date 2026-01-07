राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा 1.1°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/7

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम अब अपने चरम पर पहुंच गया है.हिमालय की बर्फीली चोटियों से टकराकर आ रही उत्तरी सर्द हवाओं ने पूरी मरुधरा को कोल्ड चैम्बर बना दिया है.सूरज ढलते ही लोग घरों में कैद होने और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं.