/राजस्थान को गर्मी से छुटकारा देने आ रहे हैं काले बादल! अगले 6 दिनों तक IMD ने जारी किया आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और पावस संबंधी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य के कई हिस्सों में 11 जून से पुनः आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं.
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Rajasthan Weather Update
11 से 14 जून के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभागों के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन के साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली आंधी और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की प्रबल संभावना है. 15 और 16 जून को भी कुछ क्षेत्रों में यह सिलसिला जारी रह सकता है.
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11 जून 2026
जयपुर, भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है. बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है. पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, करौली, झुंझुनू, सीकर, अलवर आदि में मेघगर्जन के साथ 40-70 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हल्की गतिविधियां देखी जा सकती हैं.
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12 जून 2026
जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभागों में कहीं-कहीं वर्षा की संभावना बनी हुई है. बीकानेर संभाग में हल्की वर्षा हो सकती है. कई जिलों में 50-70 किमी/घंटा की आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है. पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी आदि क्षेत्रों में मध्यम गतिविधियां संभव हैं.
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13 जून 2026
जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभागों में कहीं-कहीं वर्षा. बीकानेर संभाग में भी हल्की वर्षा की संभावना. पूर्वी और उत्तरी जिलों में तेज हवाओं (50-70 किमी/घंटा) के साथ मेघगर्जन जारी रहने की आशंका है.
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14 जून 2026
जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभागों में कहीं-कहीं वर्षा. बीकानेर संभाग में हल्की वर्षा. अधिकांश पूर्वी राजस्थान के जिलों (जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा आदि) में आंधी-बारिश का दौर जारी रह सकता है.
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15 जून 2026
जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभागों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है. बीकानेर संभाग में हल्की वर्षा. कुछ जिलों में 40-60 किमी/घंटा की हवाएं चल सकती हैं.
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16 जून 2026
जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभागों में कहीं-कहीं वर्षा. बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है.
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सभी प्रमुख शहरों का सारांश
जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, करौली: इन क्षेत्रों में 11 से 16 जून के दौरान बार-बार आंधी व हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है.
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सावधानियां
तेज आंधी (50-70 किमी/घंटा) के कारण पेड़, बिजली के खंभे गिरने और छत उड़ने का खतरा रह सकता है. खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. किसानों को फसल सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आमजन को मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करते हुए अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए.
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Rajasthan Weather Update
कुल मिलाकर, इस सप्ताह राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूर्व गतिविधियां सक्रिय रहेंगी. तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन आर्द्रता बढ़ने से गर्मी और उमस महसूस होगी. IMD जयपुर केंद्र लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकतानुसार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं. नागरिक नियमित रूप से आधिकारिक अपडेट चेक करते रहें.