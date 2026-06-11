/राजस्थान को गर्मी से छुटकारा देने आ रहे हैं काले बादल! अगले 6 दिनों तक IMD ने जारी किया आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

Published: Jun 11, 2026, 05:37 AM | Updated: Jun 11, 2026, 05:37 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और पावस संबंधी गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य के कई हिस्सों में 11 जून से पुनः आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं.

