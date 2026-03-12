भीषण बारिश और आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के 19 जिले, इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया मौसम खराब होने का अलर्ट

भीषण बारिश और आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के 19 जिले, इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया मौसम खराब होने का अलर्ट
Rajasthan Weather Update: जयपुर: राजस्थान में इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 14 और 15 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है.
Published:Mar 12, 2026, 12:55 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 12:55 PM IST
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 14 मार्च से उत्तर भारत में सक्रिय होने वाले इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ेगा. इससे 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम आंधी-बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.
मौसम विशेषज्ञ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम के कारण 14-15 मार्च को प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी. तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं. तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है. हालांकि यह राहत अस्थायी होगी और 16-17 मार्च के बाद मौसम फिर से स्थिर हो सकता है.