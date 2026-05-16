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बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 16, 2026, 12:48 PM|Updated: May 16, 2026, 12:48 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की कमी आने वाली है. 
 

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हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी. 16 मई से पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर तेज गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है.
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राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. 16 मई के बाद इन इलाकों में भी पुनः हीटवेव की स्थिति बन सकती है. लू का प्रकोप बढ़ने से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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मौसम विभाग ने 16 से 17 मई के बीच कुछ जिलों में अच्छी बारिश, मेघगर्जन और ओलावृष्टि की संभावना भी व्यक्त की है. खासतौर पर बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में 40-50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली चमकने की भी संभावना है.
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इस मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हो सकता है. खेतों में खड़ी फसलों को हल्की बारिश से राहत मिलेगी. हालांकि ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आमजन को भी दोपहर के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए.
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वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में गर्मी पहले से ही काफी ज्यादा है. कई जगहों पर दिन का तापमान 42-44 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है. रात का तापमान भी ऊंचा रहने से लोगों को रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है. ऐसे में अगले 48 घंटों की हल्की ठंडक लोगों के लिए सुकून भरी साबित हो सकती है.
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मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार राजस्थान में मौसम काफी अनिश्चित बना हुआ है. कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है. ऐसे में हर रोज मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है.
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अगले दो दिन राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान में मामूली गिरावट के साथ कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 16 मई के बाद फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं. वहीं 16-17 मई को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है.
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