राजस्थान में सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड, करौली में पारा पहुंचा 3.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आनें वाले दो दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. साथ ही प्रदेश में सिर्फ रात ही नहीं, बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से ठंड का असर और भी बढ़ गया है.