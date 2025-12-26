Zee Rajasthan
राजस्थान में सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड, करौली में पारा पहुंचा 3.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है. फतेहपुर, नागौर, सीकर समेत कई शहरों में पारा 5°C से नीचे चला गया. जानें राजस्थान के सबसे ठंडे शहर और कहां-कहां शीतलहर का असर है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 26, 2025, 10:06 AM IST | Updated: Dec 26, 2025, 10:06 AM IST
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आनें वाले दो दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. साथ ही प्रदेश में सिर्फ रात ही नहीं, बल्कि दिन के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिसकी वजह से ठंड का असर और भी बढ़ गया है.
वहीं आज प्रदेश में करौली सबसे ठंडा शहर बना हुआ है. IMD रिपोर्ट के न्यूनतम तापमान के आधार पर करौली 3.6°C, वनस्थली (टोंक) 5.4°C, पाली (AWS) 5.2°C, अंता, (बारां) 5.2°C, दौसा 5.0°C, फतेहपुर (सीकर) 4.6°C, अलवर 6.0, लूणकरणसर (बीकानेर) 6.1°C, चूरू 6.4°C और नागौर (AWS) में 6.6°C दर्ज किया गया है.