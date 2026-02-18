राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

1/7

राजस्थान में मौसम इन दिनों लुका-छिपी का खेल खेल रहा है. एक तरफ जहां सूरज के तेवर तीखे होने से फरवरी में ही पसीने छूटने लगे हैं, वहीं सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने कई जिलों में झमाझम बारिश कर पारे को थोड़ा नीचे धकेल दिया है. मंगलवार को नागौर, सीकर और पाली समेत कई इलाकों में हुई बारिश के बाद आज (बुधवार) भी प्रदेश के बड़े हिस्से में मेघ गर्जन का अलर्ट जारी है.