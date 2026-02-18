राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
Rajasthan Weather News: राजस्थान में बाड़मेर (34.3°C) की तपिश के बीच पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम बदल दिया है. आज जयपुर, बीकानेर और कोटा समेत 5 संभागों में बारिश व तेज हवाओं का अलर्ट है. कल सीकर और नागौर में हुई भारी बारिश से पारे में गिरावट आई है.
Published: Feb 18, 2026, 08:01 AM IST | Updated: Feb 18, 2026, 08:04 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
राजस्थान में मौसम इन दिनों लुका-छिपी का खेल खेल रहा है. एक तरफ जहां सूरज के तेवर तीखे होने से फरवरी में ही पसीने छूटने लगे हैं, वहीं सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने कई जिलों में झमाझम बारिश कर पारे को थोड़ा नीचे धकेल दिया है. मंगलवार को नागौर, सीकर और पाली समेत कई इलाकों में हुई बारिश के बाद आज (बुधवार) भी प्रदेश के बड़े हिस्से में मेघ गर्जन का अलर्ट जारी है.
भले ही बारिश ने दस्तक दी हो, लेकिन मरुधरा के कुछ इलाके अभी भी तप रहे हैं. बता पिछले 24 घंटों में बाड़मेर 34.3°C के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा.