/Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, जून के पहले हफ्ते 45°C से नीचे रहेगा तापमान, हीटवेव से बड़ी राहत

Rajasthan Weather: राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से तापमान 10 डिग्री तक गिरा है, जिससे जून के पहले हफ्ते हीटवेव से राहत रहेगी. आज धौलपुर में 80 किमी प्रति घंटा की आंधी व ओलों का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जयपुर समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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राजस्थान में भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में सक्रिय हुए नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. इस मौसमी बदलाव के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आमजन को चिलचिलाती धूप और लू से बड़ी निजात मिली है.
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मौसम विभाग के अनुसार, जून के पहले सप्ताह में प्रदेश का पारा 45 डिग्री से नीचे ही रहने की उम्मीद है. राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आज (मंगलवार) से राज्य में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 3 और 4 जून को राजस्थान के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा.भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है. मारवाड़ और बीकानेर क्षेत्र के जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है.
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मौसम विभाग ने आगामी 3 घंटों के लिए तात्कालिक पूर्वानुमान जारी करते हुए जिलों को दो श्रेणियों में चेतावनी जारी की है.धौलपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में मौसम विभाग ने तीव्र मेघगर्जन और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की चेतावनी दी है.
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इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार से तेज हवाएं, धूलभरी आंधी चलने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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वहीं जयपुर समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिससे भरतपुर, डीग, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक तथा राजधानी जयपुर जिले में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है.
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मौसम की इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने आमजन तथा वाहन चालकों के लिए विशेष सुझाव जारी किए हैं.पेड़ की बड़ी शाखाओं,बिजली के खंभे और कमजोर ढांचों को नुकसान हो सकता है.आंधी-तूफान के समय पेड़ों और कमजोर छज्जों,टिनशेड के नीचे खड़े न हों.मेघगर्जन और बिजली चमकने के समय सुरक्षित पक्के स्थानों पर शरण लें, पेड़ों के नीचे कतई न जाएं.