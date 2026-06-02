/Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, जून के पहले हफ्ते 45°C से नीचे रहेगा तापमान, हीटवेव से बड़ी राहत

Rajasthan Weather: राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से तापमान 10 डिग्री तक गिरा है, जिससे जून के पहले हफ्ते हीटवेव से राहत रहेगी. आज धौलपुर में 80 किमी प्रति घंटा की आंधी व ओलों का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जयपुर समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.