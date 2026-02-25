राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

1/7

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश दौसा में 10.0 मि.मी. दर्ज की गई. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.0 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया.