राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

Published:Feb 25, 2026, 05:48 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 05:48 PM IST
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश दौसा में 10.0 मि.मी. दर्ज की गई. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.0 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में बने एक कमजोर परिसंचण तंत्र के कारण पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है.