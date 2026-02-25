Zee Rajasthan
राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी पड़ने लगी है. मौसम विभाग का कहना है कि एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव हो सकता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Feb 25, 2026, 05:48 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 05:48 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई. सर्वाधिक बारिश दौसा में 10.0 मि.मी. दर्ज की गई. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.0 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में बने एक कमजोर परिसंचण तंत्र के कारण पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है.