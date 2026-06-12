/Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Published: Jun 12, 2026, 05:48 AM | Updated: Jun 12, 2026, 05:48 AM

Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 12 जून 2026 को सुबह 3 बजे एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning-01) जारी की है.

