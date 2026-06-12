/Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 12 जून 2026 को सुबह 3 बजे एक महत्वपूर्ण तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning-01) जारी की है.
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इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के पूर्वी जिलों करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटों के दौरान मौसम बेहद खराब रहने वाला है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट (Be Prepared) जारी किया है, जिसका मतलब है कि लोगों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि हल्की से मध्यम वर्षा के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज अंधड़ चलने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं की संभावना है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय कमजोर संरचनाओं, पुरानी दीवारों, हल्की छतों, खुली में रखी वस्तुओं, बिजली के खंभों, पेड़ों और अन्य कमजोर चीजों को नुकसान पहुंच सकता है. तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे जान-माल की हानि का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवधि में सुरक्षित स्थान पर रहें. खासतौर पर पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले में घूमने या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्विच ऑन रखने से बचें. मौसम सामान्य होने तक घर के अंदर ही रहना सबसे उचित रहेगा.
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यह चेतावनी उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं. जून के महीने में राजस्थान के पूर्वी भाग में अक्सर ऐसी अस्थिर मौसम प्रणालियां सक्रिय होती हैं. IMD के अनुसार, इस समय वातावरण में नमी की मात्रा काफी अधिक है और ऊपरी हवाओं में परिवर्तन के कारण स्थानीय स्तर पर तेज बादल विकसित हो रहे हैं. इन बादलों से गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी संभव है.
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जयपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने राजस्थान में अगले पांच दिनों तक मौसम की अस्थिरता बनी रहने की चेतावनी जारी की है. 12 जून 2026 से शुरू होकर 16 जून तक राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं मध्यम वर्षा के साथ तेज आंधी (50-70 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है. बीकानेर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान के जिलों में मेघगर्जन के साथ गरज-चमक की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी.
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12 जून 2026 (आज): जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है. बीकानेर संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है. जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी आदि क्षेत्रों में मध्यम गतिविधियां देखी जा सकती हैं. कुछ स्थानों पर 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है.
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13 जून 2026: जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभागों में छिटपुट बारिश के साथ पूर्वी और उत्तरी जिलों में तेज हवाओं (50-70 किमी/घंटा) तथा मेघगर्जन का सिलसिला जारी रह सकता है.
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14 जून 2026: जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभागों में वर्षा की संभावना बनी हुई है. उदयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा सहित अधिकांश पूर्वी जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है.
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15 जून 2026: जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं बारिश होगी. कुछ जिलों में 40-60 किमी प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है.
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16 जून 2026: जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभागों में छिटपुट वर्षा के साथ बीकानेर संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है.