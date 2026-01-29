राजस्थान में कोहरे का टॉर्चर, कोहरे की सफेद चादर में लिपटा प्रदेश,विजिबिलिटी हुई शून्य
Rajasthan Weather Today: राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है. फतेहपुर में पारा 4.4°C तक गिर गया, जबकि जयपुर और कोटा में शून्य विजिबिलिटी के कारण यातायात ठप रहा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं.
राजस्थान में मावठ और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम ने एक बार फिर खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है. समूचा प्रदेश आज घने कोहरे और शीतलहर की आगोश में नजर आया। शेखावाटी से लेकर हाड़ौती तक, सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम रही कि 10 मीटर की दूरी पर भी देख पाना मुश्किल हो गया. कड़ाके की ठंड और ठिठुरन ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.
श्रीमाधोपुर क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. दो दिन पूर्व हुई बारिश व ओलावृष्टि के बाद अब शीत लहर के साथ घना कोहरा छा गया है. सुबह से ही शहरी एवं ग्रामीण आंचल कोहरे की आगोश में नजर आया, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दिए और चालकों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ी. कड़ाके की सर्दी का दौर भी लगातार जारी है. ठंडी हवाओं के चलते आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है.