राजस्थान में कोहरे का टॉर्चर, कोहरे की सफेद चादर में लिपटा प्रदेश,विजिबिलिटी हुई शून्य

श्रीमाधोपुर क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. दो दिन पूर्व हुई बारिश व ओलावृष्टि के बाद अब शीत लहर के साथ घना कोहरा छा गया है. सुबह से ही शहरी एवं ग्रामीण आंचल कोहरे की आगोश में नजर आया, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दिए और चालकों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ी. कड़ाके की सर्दी का दौर भी लगातार जारी है. ठंडी हवाओं के चलते आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है.