Temperature: राजस्थान में Western Disturbance का U-टर्न! कहीं 28.4°C की तपिश, तो कहीं ठंड का सितम, जानें बदलते मौसम के दौर में सबसे गर्म इलाके
Rajasthan Weather News: राजस्थान में मौसम का दोहरा रंग दिख रहा है. डूंगरपुर 28.4°C के साथ सबसे गर्म है, जबकि नागौर 5.7°C के साथ सबसे ठंडा. अलवर में घने कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई है. शीतलहर ने जनजीवन और खेती दोनों को प्रभावित किया है.
Published: Jan 28, 2026, 12:34 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 12:36 PM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today
राजस्थान का थर्मामीटर इन दिनों अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है. मरुधरा में मौसम के दो एकदम विपरीत रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय सूरज की तपिश पसीने छुड़ा रही है, वहीं उत्तरी और पूर्वी राजस्थान पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के बाद घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है.
हैरानी की बात यह है कि जब प्रदेश का आधा हिस्सा ठिठुर रहा है, तब डूंगरपुर में अधिकतम तापमान 28.4°C तक जा पहुंचा है. उदयपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में भी दिन के समय हल्की गर्मी का अहसास हो रहा है.