राजस्थान का थर्मामीटर इन दिनों अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है. मरुधरा में मौसम के दो एकदम विपरीत रंग देखने को मिल रहे हैं. जहां दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय सूरज की तपिश पसीने छुड़ा रही है, वहीं उत्तरी और पूर्वी राजस्थान पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के बाद घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है.