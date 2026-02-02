Zee Rajasthan
Temperature: राजस्थान में मौसम का अजीब हाल, कहीं बारिश-ओलों की मार, तो कहीं फरवरी में ही छूट रहे पसीने! पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Weather News: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम को दो हिस्सों में बांट दिया है.कोटा और जयपुर संभाग में बारिश-ओलों का अलर्ट है, वहीं बाड़मेर (29.4°C) और पाली में गर्मी पसीने छुड़ा रही है.अलवर में घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई है.

Published: Feb 02, 2026, 09:15 AM IST | Updated: Feb 02, 2026, 09:19 AM IST
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

राजस्थान का मौसम इन दिनों किसी पहेली जैसा बन गया है.मरुधरा में एक ही समय पर मौसम के दो बिल्कुल विपरीत रंग देखने को मिल रहे हैं.एक तरफ जहां नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) अपने साथ बारिश, ओले और कोहरा लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कुछ जिलों में सूरज अभी से आग उगलने लगा है, जिससे लोगों के पसीने छूट रहे हैं.
Rajasthan Weather: Maximum temperature today

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.रविवार को कोटा और चित्तौड़गढ़ में हुई ओलावृष्टि ने ठिठुरन बढ़ा दी है.