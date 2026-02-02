1/8

राजस्थान का मौसम इन दिनों किसी पहेली जैसा बन गया है.मरुधरा में एक ही समय पर मौसम के दो बिल्कुल विपरीत रंग देखने को मिल रहे हैं.एक तरफ जहां नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) अपने साथ बारिश, ओले और कोहरा लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कुछ जिलों में सूरज अभी से आग उगलने लगा है, जिससे लोगों के पसीने छूट रहे हैं.