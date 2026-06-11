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Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश से गर्मी से मिल सकती है राहत, श्रीगंगानगर में पारा 45.9 के पार, जानें टॉप गर्म शहरों का हाल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 11, 2026, 10:52 AM|Updated: Jun 11, 2026, 10:53 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने जयपुर सहित 15 जिलों में 70 किमी/घंटे की रफ्तार से अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि, श्रीगंगानगर में पारा 45.9°C दर्ज होने के साथ पश्चिमी भागों में लू का प्रकोप जारी है.

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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

राजस्थान में भीषण गर्मी और झुलसाने वाली धूप से परेशान प्रदेशवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. इसके प्रभाव से प्रदेश में आंधी और बारिश का नया दौर शुरू होने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को तपिश से निजात मिलेगी. बुधवार सुबह राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी भीषण गर्मी का दौर जारी है.
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पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई शहरों में सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों को बेहाल कर दिया. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में लू का प्रकोप देखा गया.श्रीगंगानगर में पारा 45.9 डिग्री (46°C के पार) दर्ज किया गया, जिससे यह राज्य का सबसे गर्म शहर रहा. दोपहर होते-होते यहां की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थम गई.
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वहीं इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों जैसे-चूरू में 44.7°C, पिलानी में 43.9°C, जैसलमेर में 43.0°C, बीकानेर में 42.4°C और राजधानी जयपुर में 42.1°C तापमान दर्ज किया गया.
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जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक, आज से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले दो दिनों के दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी अंधड़ चलने, मेघगर्जन होने और हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.
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वहीं अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड, सीकर, चुरू और हनुमानगढ़ में मौसम विभाग ने विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है. इसके अलावा डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट भी है, जहां 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
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बता दें कि आगामी 11 से 14 जून के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तेज धूलभरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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वहीं जैसलमेर में आंधी और तेज हवाओं से सुबह-शाम थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन दोपहर में तपिश बरकरार रहेगी. बीकानेर और जोधपुर संभागों में तापमान अभी भी 44 से 46 डिग्री के आसपास बना रहेगा और कुछ हिस्सों में लू के साथ 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.
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मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और मेघगर्जन के समय आमजन को सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली के खंभों व पेड़ों के नीचे खड़े न होने की चेतावनी जारी की है.
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