/Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश से गर्मी से मिल सकती है राहत, श्रीगंगानगर में पारा 45.9 के पार, जानें टॉप गर्म शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने जयपुर सहित 15 जिलों में 70 किमी/घंटे की रफ्तार से अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि, श्रीगंगानगर में पारा 45.9°C दर्ज होने के साथ पश्चिमी भागों में लू का प्रकोप जारी है.