/Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक, तापमान आया 42°C से नीचे, जानें प्रदेश के कौन से हैं टॉप गर्म शहर

Rajasthan Weather: राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और अजमेर सहित कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है. अगले एक सप्ताह तक तापमान 42 डिग्री से नीचे रहने के कारण प्रदेशवासियों को लू से बड़ी राहत मिलेगी.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature
राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ तपिश और झुलसाने वाली भीषण गर्मी झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज धूलभरी आंधी, बादलों की आवाजाही और गरज-चमक के साथ हुई बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. इसके चलते मरुधरा के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान लुढ़ककर 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी निजात मिली है.
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जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राज्यवासियों को अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू से पूरी तरह राहत मिलने वाली है . आगामी 7 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी लू चलने की कोई संभावना नहीं है.मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में एक्टिव मौसमी तंत्र के तुरंत बाद आज (3 जून) और कल (4 जून) को एक और नया तथा बेहद तीव्र पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के वायुमंडल में सक्रिय होने जा रहा है.
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इस नए सिस्टम के असर से राज्य में गंभीर अंधड़ की स्थिति बनेगी. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की तूफानी रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और हवाओं के झोंके आने के आसार जताए गए हैं.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस नए मौसमी बदलाव और मानूसन पूर्व की गतिविधियों का सबसे ज्यादा असर 6 संभागों में देखने को मिलेगा. जैसे-बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग. इन क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ-साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं.
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वहीं बता दें कि अधिकतम तापमान की बात करें तो केवल फलोदी में ही पारा सबसे ज्यादा 42.2°C से 43.8°C के बीच दर्ज किया गया, जबकि बाकी सभी शहरों में यह 40 से 42 डिग्री से नीचे ही रहा. अलवर (33.5°C), उदयपुर (35°C) और राजधानी जयपुर (35.6°C) सबसे ठंडे शहरों में शुमार रहे.
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पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान टोंक जिले के मालपुरा में सबसे अधिक 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर (रामगढ़) में भी 15 मिमी वर्षा दर्ज की गई.
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वहीं डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 18.4°C रिकॉर्ड किया गया. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जिससे रातें सुहानी और आरामदायक हो गई हैं.
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5 से 7 जून को इन तीन दिनों के दौरान भी राजस्थान के कुछ चुनिंदा इलाकों में मध्यम दर्जे का अंधड़ और मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां रुक-रुक कर जारी रहेंगी. इस दौरान पारा 42 डिग्री के नीचे ही थमा रहेगा और हीटवेव का कोई असर नहीं होगा.
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8 जून से आंधी और बारिश का यह दौर धीमा पड़ने लगेगा. आसमान साफ होने के साथ ही धूप तीखी होगी और तापमान में एक बार फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.