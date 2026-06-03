/Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक, तापमान आया 42°C से नीचे, जानें प्रदेश के कौन से हैं टॉप गर्म शहर

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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राज्यवासियों को अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू से पूरी तरह राहत मिलने वाली है . आगामी 7 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी लू चलने की कोई संभावना नहीं है.मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में एक्टिव मौसमी तंत्र के तुरंत बाद आज (3 जून) और कल (4 जून) को एक और नया तथा बेहद तीव्र पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के वायुमंडल में सक्रिय होने जा रहा है.