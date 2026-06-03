Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक, तापमान आया 42°C से नीचे, जानें प्रदेश के कौन से हैं टॉप गर्म शहर

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी पर लगा ब्रेक, तापमान आया 42°C से नीचे, जानें प्रदेश के कौन से हैं टॉप गर्म शहर

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 03, 2026, 12:18 PM|Updated: Jun 03, 2026, 12:18 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और अजमेर सहित कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है. अगले एक सप्ताह तक तापमान 42 डिग्री से नीचे रहने के कारण प्रदेशवासियों को लू से बड़ी राहत मिलेगी.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ तपिश और झुलसाने वाली भीषण गर्मी झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज धूलभरी आंधी, बादलों की आवाजाही और गरज-चमक के साथ हुई बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. इसके चलते मरुधरा के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान लुढ़ककर 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी निजात मिली है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राज्यवासियों को अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी और लू से पूरी तरह राहत मिलने वाली है . आगामी 7 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी लू चलने की कोई संभावना नहीं है.मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में एक्टिव मौसमी तंत्र के तुरंत बाद आज (3 जून) और कल (4 जून) को एक और नया तथा बेहद तीव्र पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के वायुमंडल में सक्रिय होने जा रहा है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

इस नए सिस्टम के असर से राज्य में गंभीर अंधड़ की स्थिति बनेगी. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की तूफानी रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और हवाओं के झोंके आने के आसार जताए गए हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस नए मौसमी बदलाव और मानूसन पूर्व की गतिविधियों का सबसे ज्यादा असर 6 संभागों में देखने को मिलेगा. जैसे-बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग. इन क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ-साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

वहीं बता दें कि अधिकतम तापमान की बात करें तो केवल फलोदी में ही पारा सबसे ज्यादा 42.2°C से 43.8°C के बीच दर्ज किया गया, जबकि बाकी सभी शहरों में यह 40 से 42 डिग्री से नीचे ही रहा. अलवर (33.5°C), उदयपुर (35°C) और राजधानी जयपुर (35.6°C) सबसे ठंडे शहरों में शुमार रहे.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान टोंक जिले के मालपुरा में सबसे अधिक 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर (रामगढ़) में भी 15 मिमी वर्षा दर्ज की गई.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature7/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

वहीं डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 18.4°C रिकॉर्ड किया गया. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जिससे रातें सुहानी और आरामदायक हो गई हैं.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature8/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

5 से 7 जून को इन तीन दिनों के दौरान भी राजस्थान के कुछ चुनिंदा इलाकों में मध्यम दर्जे का अंधड़ और मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां रुक-रुक कर जारी रहेंगी. इस दौरान पारा 42 डिग्री के नीचे ही थमा रहेगा और हीटवेव का कोई असर नहीं होगा.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature9/9

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

8 जून से आंधी और बारिश का यह दौर धीमा पड़ने लगेगा. आसमान साफ होने के साथ ही धूप तीखी होगी और तापमान में एक बार फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.
TAGS:
Rajasthan ka Thermometer
Rajasthan Maximum Temperature
Rajasthan Weather

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चावल की बोरियों में छिपाकर हो रही थी शराब तस्करी, रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ी गई करोड़ों की खेप, ड्राइवर गिरफ्तार
Dungarpur News
2
Rajasthan crime
3
Karauli News
4
Rajasthan cime
5
Jaipur News