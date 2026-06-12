/Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने करवट ली है, जिससे करौली में झमाझम बारिश और अलवर-जयपुर में ओले गिरे हैं. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बरकरार है और श्रीगंगानगर 46.0C के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 जिलों में 60-70 Kmph की रफ्तार से आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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Rajasthan Weather Today Maximum Temperature
राजस्थान में भीषण और तपती गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार देर शाम से शुरू हुआ मौसम का बदलाव शुक्रवार सुबह तक जारी रहा. एक तरफ जहां पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज बारिश हुई और ओले गिरे, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में अब भी सूरज की तपिश और हीटवेव का दौर बरकरार है. मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दो दिनों के लिए राज्य के 20 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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गुरुवार को दिनभर की उमस और भीषण गर्मी के बाद देर शाम मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया करौली में रात करीब 2 बजे तेज हवाओं और कड़कड़ाती बिजली के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो शुक्रवार सुबह भी कुछ देर जारी रहा.
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वहीं अलवर, श्रीगंगानगर और राजधानी जयपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी खबरें हैं. इस बदलाव से उमस से बेहाल लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है.
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भले ही कुछ हिस्सों में बारिश हुई हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46°C दर्ज किया गया, जबकि श्रीगंगानगर 46.5°C के साथ सबसे गर्म रहा.
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बीते 24 घंटों में राजस्थान के टॉप-10 सबसे गर्म शहरों में श्रीगंगानगर 46.0°C, चूरू 45.2°C, हनुमानगढ़ 44.8°C, बीकानेर 44.3°C, जैसलमेर 44.0°C, फलोदी 43.9°C, पिलानी 43.6°C, बाड़मेर 43.4°C, कोटा 42.9°C और जयपुर में 42.3°C पारा दर्ज किया गया है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में आंधी-बारिश की गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी होगी. अगले दो दिनों के दौरान जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, दौसा, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.
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मौसम विभाग का अनुमान है कि आंधी और बारिश का यह दौर 16 जून तक रुक-रुक कर सक्रिय रहेगा. हालांकि, इस प्री-मानसून गतिविधि से तापमान में तो गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन हवा में नमी बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने आंधी और वज्रपात के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है.