/Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने करवट ली है, जिससे करौली में झमाझम बारिश और अलवर-जयपुर में ओले गिरे हैं. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बरकरार है और श्रीगंगानगर 46.0C के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 जिलों में 60-70 Kmph की रफ्तार से आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.