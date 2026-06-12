Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 12, 2026, 11:34 AM|Updated: Jun 12, 2026, 11:34 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने करवट ली है, जिससे करौली में झमाझम बारिश और अलवर-जयपुर में ओले गिरे हैं. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बरकरार है और श्रीगंगानगर 46.0C के साथ सबसे गर्म रहा. मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 जिलों में 60-70 Kmph की रफ्तार से आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature1/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

राजस्थान में भीषण और तपती गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार देर शाम से शुरू हुआ मौसम का बदलाव शुक्रवार सुबह तक जारी रहा. एक तरफ जहां पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज बारिश हुई और ओले गिरे, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में अब भी सूरज की तपिश और हीटवेव का दौर बरकरार है. मौसम विभाग (IMD) ने आगामी दो दिनों के लिए राज्य के 20 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature2/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

गुरुवार को दिनभर की उमस और भीषण गर्मी के बाद देर शाम मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया करौली में रात करीब 2 बजे तेज हवाओं और कड़कड़ाती बिजली के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो शुक्रवार सुबह भी कुछ देर जारी रहा.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature3/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

वहीं अलवर, श्रीगंगानगर और राजधानी जयपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी खबरें हैं. इस बदलाव से उमस से बेहाल लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature4/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

भले ही कुछ हिस्सों में बारिश हुई हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं है. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46°C दर्ज किया गया, जबकि श्रीगंगानगर 46.5°C के साथ सबसे गर्म रहा.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature5/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

बीते 24 घंटों में राजस्थान के टॉप-10 सबसे गर्म शहरों में श्रीगंगानगर 46.0°C, चूरू 45.2°C, हनुमानगढ़ 44.8°C, बीकानेर 44.3°C, जैसलमेर 44.0°C, फलोदी 43.9°C, पिलानी 43.6°C, बाड़मेर 43.4°C, कोटा 42.9°C और जयपुर में 42.3°C पारा दर्ज किया गया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature6/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में आंधी-बारिश की गतिविधियों में भारी बढ़ोतरी होगी. अगले दो दिनों के दौरान जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने और मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature7/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, दौसा, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather Today Maximum Temperature8/8

Rajasthan Weather Today Maximum Temperature

मौसम विभाग का अनुमान है कि आंधी और बारिश का यह दौर 16 जून तक रुक-रुक कर सक्रिय रहेगा. हालांकि, इस प्री-मानसून गतिविधि से तापमान में तो गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन हवा में नमी बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने आंधी और वज्रपात के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
TAGS:
Rajasthan ka Thermometer
Rajasthan Maximum Temperature
Rajasthan Weather

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान SET 2026 का इंतजार खत्म! 14 जून से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल
Rajasthan News
2
Jhalawar News
3
Pratapgarh news
4
CM Bhajan Lal Sharma
5
Rajasthan Crime