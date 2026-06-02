/राजस्थान में Western Disturbance से लुढ़का पारा, फलोदी 43.8°C के साथ सबसे गर्म, जानें टॉप-10 शहरों का हाल

Rajasthan Weather: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से तापमान 10 डिग्री तक गिरा है. आज फलोदी 43.8°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि धौलपुर में रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया. आगामी दो दिन जयपुर समेत कई संभागों में बारिश का यलो अलर्ट है.