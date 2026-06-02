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राजस्थान में Western Disturbance से लुढ़का पारा, फलोदी 43.8°C के साथ सबसे गर्म, जानें टॉप-10 शहरों का हाल

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 02, 2026, 11:22 AM|Updated: Jun 02, 2026, 11:22 AM

Rajasthan Weather: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से तापमान 10 डिग्री तक गिरा है. आज फलोदी 43.8°C के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि धौलपुर में रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया. आगामी दो दिन जयपुर समेत कई संभागों में बारिश का यलो अलर्ट है.

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राजस्थान में भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है. प्रदेश में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. इस मौसमी बदलाव के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आमजन को चिलचिलाती धूप और लू से बड़ी निजात मिली है.
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राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 3 और 4 जून को राज्य के अधिकांश जिलों में रहेगा. इसके चलते भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में हल्की से मध्यम बारिश और जोधपुर-बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी की संभावना है. विभाग ने आधा दर्जन से अधिक जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया है.
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वहीं बीते 24 घंटो के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में तथा न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस डबोक (उदयपुर)में दर्ज किया गया.प्रदेश के पूर्वी भाग में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन,आकाशीय बिजली और हल्के से मध्यम व 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. सर्वाधिक वर्षा मालपुरा (टोंक) में 72.0 मिलीमीटर दर्ज करी गयी.
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मौसम विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर, पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद भी प्रदेश के जिन 10 शहरों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है. जिनमें फलोदी 43.8°C, बाड़मेर 41.8°, जैसलमेर 41.4°C, श्रीगंगानगर 40.4°C, बीकानेर 40.2°C, जोधपुर शहर 39.2°C, चूरू 39.2°C, जालोर 38.3°C, नागौर 35.9°C और सांगरिया में 35.7°C तापमान दर्ज किया गया है.राहत की बात यह है कि अब प्रदेश के सभी शहरों का पारा 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है.
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एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान के शहरों में पारा 40 के पार है, वहीं धौलपुर में मंगलवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. लंबे समय से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को सुबह की रिमझिम बारिश ने बड़ी राहत दी.
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कई घंटों तक रुकरुक कर हुई इस बूंदाबांदी से धौलपुर शहर का तापमान काफी गिर गया है. ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना हो गया, सड़कें पूरी तरह भीग गईं और सुबह-सुबह चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई. बच्चे इस सुहावने मौसम में मस्ती करते दिखे, तो वहीं स्थानीय किसानों ने इस प्री-मानसून बारिश को अपनी फसलों के लिए बेहद लाभदायक बताया है.
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भले ही तापमान में गिरावट आई है, लेकिन मौसम में आ रहे इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आमजन के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.बहुत जरूरी काम न होने पर दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से परहेज करें.
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शरीर में पानी की कमी न होने दें, दिनभर में खूब पानी, छाछ या नींबू पानी पिएं और हल्के व ढीले सूती कपड़े पहनें.यदि चक्कर आना, उल्टी या तेज सिरदर्द जैसे लू के शुरुआती लक्षण दिखें, तो तुरंत किसी छांव वाले ठंडे स्थान पर आराम करें और डॉक्टर से संपर्क करें.
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